Детали исследования

К такому выводу пришла группа ученых во главе с молекулярным онкологом Антонио Джордано, руководителем Фонда Sbarro Health Research Organization (SHRO) и преподавателем университетов Темпл (США) и Сиены (Италия). Их исследование опубликовано в Expert Review of Anticancer Therapy, передает 24 Канал.

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Ученые проанализировали уже имеющиеся научные данные о влиянии пищевых добавок и различных диет на состояние онкопациентов и пришли к выводу, что эффективность таких подходов в лечении рака все еще не доказана.

Наоборот, самолечение витаминами может вызвать гипервитаминоз и даже способствовать росту опухолей. Под вопросом и безопасность популярных диет, вроде кето, интервального голодания или веганства,

– отметили в исследовании.

Важно! Такие практики самолечения и "профилактики" могут угрожать истощением и кахексией.

Какого типа питания придерживаться

Поэтому, специалисты советуют не увлекаться трендами, а придерживаться проверенных принципов здорового питания. И сейчас наиболее доказанной в этом контексте считается средиземноморская диета, которая обеспечивает организм необходимыми нутриентами и поддерживает физиологический баланс.

"Увлечение модными нутриционными подходами без участия специалистов может нанести вред", - отметил профессор Джордано. Он призывает не отказываться от доказательной медицины и перед любыми изменениями в питании консультироваться с врачом.

Ученые также отметили, что для профилактики и поддержания качества жизни важны не диеты или добавки, а комплексный подход, который предусматривает сбалансированное питание, умеренную физическую активность и регулярные чекапы.