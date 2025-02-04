Раніше можливість отримати таку допомогу залежала від наявності відповідного навчання у конкретного лікаря. Втім, цього року кожен медичний заклад, який має договір із НСЗУ, зобов’язаний забезпечувати послуги з психічного здоров’я, Про це заявила Перша леді Олена Зеленська, повідомляє 24 Канал.

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Навчання лікарів надання психологічної допомоги.

Відтепер це не про вибіркову можливість отримати таку допомогу, бо пощастило і ваш сімейний лікар пройшов потрібне навчання. А про базову послугу, яку має безоплатно надавати кожен медичний заклад, що працює за програмою медичних гарантій,

– наголосила Зеленська.

У 2024 році понад 25 тисяч сімейних лікарів завершили навчання за програмою ВООЗ mhGAP, отримавши важливі знання про клінічні алгоритми лікування психічних розладів. У 2025 році планується, що таке навчання стане обов’язковим для всіх лікарів і медпрацівників, які працюють у закладах, законтрактованих з Національною службою здоров’я України.

" Ще більше лікарів зможуть вчасно розпізнавати ранні симптоми таких, на жаль, поширених зараз психічних розладів, як депресія чи ПТСР. А послуги стануть ще доступнішими для людей", – підкреслила Перша леді.

Скільки українців потребують психологічної допомоги

На початку 2024 року знову збільшилася кількість українців, які характеризують свій психологічний стан як незадовільний – цей показник досяг 13%. Водночас менше людей (36%) оцінюють свій ментальний стан як задовільний. Також 77% громадян продовжують відчувати стрес і нервове напруження.

Ще один тривожний результат опитувань: переважна більшість українців (78% станом на січень) ніколи не зверталися за допомогою до психологів чи психотерапевтів. Однак із них 40% не виключають, що можуть зробити це в майбутньому.

За даними експертів, оприлюдненими Національним інститутом стратегічних досліджень, психологічної допомоги потребуватимуть 40 – 50% українців. У деяких групах цей показник є особливо високим: серед військових і ветеранів близько 1,8 мільйона людей, серед людей похилого віку – приблизно 7 мільйонів, а серед дітей та підлітків – близько 4 мільйонів.