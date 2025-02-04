Причини депресії можуть бути як зовнішніми – наприклад, стрес, втрати або зміни в житті, так і внутрішніми, такими як певні медичні стани і генетична схильність, повідомляє 24 Канал з посиланням ВООЗ.

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Застарілі поняття екзогенної та ендогенної депресії

Раніше депресії поділяли на екзогенні та ендогенні за походженням. Екзогенна депресія виникає у відповідь на зовнішні обставини: стрес, горе, насильство тощо.

Ендогенна депресія зумовлена внутрішніми факторами і часто виникає без помітних причин. Вважалося, що метод лікування залежить від типу депресії, проте це переконання не підтвердилося на практиці. У сучасних підходах до лікування більшість депресивних станів потребують схожих методів.

Які стани сприяють депресії

Серед внутрішніх факторів, які можуть викликати депресію, можна виділити генетичну схильність і деякі захворювання.

Генетична схильність. Психічні розлади, включаючи депресію, можуть передаватися у спадок. Є думка, що конкретного гена, відповідального за депресію, не існує – скоріше, це пов’язано з поєднанням кількох генів. Якщо у близького родича був депресивний розлад, це не гарантує наявності проблеми у дітей, але може підвищити ризик внаслідок унікальної комбінації генів.

Захворювання щитоподібної залози. Ці захворювання можуть впливати на емоційний стан, викликаючи такі симптоми, як тривожність і депресивні стани. Наприклад, гіпотиреоз, знижуючи функцію щитоподібної залози, може призвести до погіршення настрою нарівні з іншими проявами, такими як коливання ваги та порушення менструального циклу.

Дефіцит вітамінів. Вітаміни групи B грають важливу роль у виробництві нейромедіаторів, що впливають на емоційний стан. Наприклад, брак вітаміну B12 може призводити до депресивних симптомів, хоча дослідження поки що не дають неоднозначні результати.

Серцево-судинні захворювання. Дослідження показують, що близько 15% пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями та до 20% після операцій на серці страждають від депресії, що ускладнює перебіг обох захворювань.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Це ендокринне захворювання пов’язане з підвищеним ризиком депресії у жінок, близько 40% яких стикаються з подібними станами.

Важливо зазначити, що депресія не повинна розглядатися як єдиний симптом якогось захворювання, оскільки кожна патологія має свої унікальні прояви.