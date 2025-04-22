Через приблизно два тижні після атаки безпілотника на укриття для стримування радіації на Чорнобильській АЕС ізраїльська біотехнологічна компанія Pluri уклала контракт з українським банком пуповинної крові Hemafund, повідомляє 24 Канал з посиланням The Times of Israel.

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Ліки проти променевої хвороби на основі плаценти

Згідно з угодою, буде накопичено плацентарну клітинну терапію PLX-R18 для лікування наслідків променевої хвороби. За останні 20 років Pluri розробила 3D-технології, що дозволяють імітувати ріст живих клітин, які взаємодіють з організмом людини.

Комерційний директор компанії Німрод Бар Цві зазначає, що у біореакторах стовбурові клітини прикріплюються до каркасів та починають "спілкуватися, розмножуючись подібно до природного процесу в людському організмі, виділяючи білки".

За допомогою 3D-технологій розширення клітин з однієї плаценти можна отримати мільярди клітин. Це дозволяє лікувати понад 20 тисяч пацієнтів завдяки клітинам з однієї плаценти.

Після завершення процесу ми отримуємо флакон з дозою наших плацентарних клітин, яку вводять у м'яз пацієнта. Це запускає процеси регенерації й реактивації кровотворних клітин в організмі, значно зменшуючи наслідки радіаційного ураження. Ми спостерігаємо, як відновлюється організм,

– наголошує Бар Цві.

Pluri заявляє, що їх клітинна терапія активує та відновлює виробництво трьох основних типів клітин крові: червоних і білих кров'яних тілець, а також тромбоцитів, які утворюються в кістковому мозку.