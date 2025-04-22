Через примерно две недели после атаки беспилотника на укрытие для сдерживания радиации на Чернобыльской АЭС израильская биотехнологическая компания Pluri заключила контракт с украинским банком пуповинной крови Hemafund, сообщает 24 Канал со ссылкой The Times of Israel.

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Лекарство против лучевой болезни на основе плаценты

Согласно договору, будет накоплено плацентарную клеточную терапию PLX-R18 для лечения последствий лучевой болезни. За последние 20 лет Pluri разработала 3D-технологии, позволяющие имитировать рост живых клеток, которые взаимодействуют с организмом человека.

Коммерческий директор компании Нимрод Бар Цви отмечает, что в биореакторах стволовые клетки прикрепляются к каркасам и начинают "общаться, размножаясь подобно естественному процессу в человеческом организме, выделяя белки".

С помощью 3D-технологий расширения клеток из одной плаценты можно получить миллиарды клеток. Это позволяет лечить более 20 тысяч пациентов благодаря клеткам из одной плаценты.

После завершения процесса мы получаем флакон с дозой наших плацентарных клеток, которую вводят в мышцу пациента. Это запускает процессы регенерации и реактивации кроветворных клеток в организме, значительно уменьшая последствия радиационного поражения. Мы наблюдаем, как восстанавливается организм,

– отмечает Бар Цви.

Pluri заявляет, что их клеточная терапия активирует и восстанавливает производство трех основных типов клеток крови: красных и белых кровяных телец, а также тромбоцитов, которые образуются в костном мозге.