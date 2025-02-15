Дослідження, опубліковане в Curtin University Research, аналізувало дані майже 400 тисяч пологів у Західній Австралії, інформує 24 Канал.

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Найвищий ризик збільшення терміну вагітності зафіксували у жінок, які:

Старші за 35 років.

Народжують вперше.

Живуть у містах із поганою екологією.

Мають ускладнення під час вагітності.

За словами доктора Сильвестра Додзі Ньядану зі Школи народного здоров'я Університету Кертіна, хоча передчасні пологи давно вважаються небезпечними, ризики переношеної вагітності часто залишаються поза увагою.

Які наслідки може мати подовжена вагітність:

Збільшення потеби в медичних втручаннях (стимуляція пологів, кесарів розтин).

Вищий ризик мертвонароджень.

Проблеми під час пологів.

Підвищена дитяча смертність.

Можливі емоційні та поведінкові розлади у дітей.

Психологічний стрес для батьків.

Вчені припустили, що забруднене повітря та спека можуть впливати на гормональний баланс та запальні процеси в організмі матері, що може як скорочувати, так і подовжувати вагітність.

Через зміну клімату ми все частіше стикаємося з екстремальними погодними явищами та погіршенням якості повітря. Це може мати значний вплив на здоров'я матері та дитини,

– зазначила доктор Ньядану.

Важливо. Вплив кліматичних факторів на вагітність потребує подальшого дослідження, адже екологічні ризики зростають. Вчені закликають враховувати цей аспект та шукати способи мінімізувати вплив довкілля на здоров'я майбутніх матерів та дітей.