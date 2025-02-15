Исследование, опубликовано в Curtin University Research, анализировало данные почти 400 тысяч родов в Западной Австралии, информирует 24 Канал.

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Самый высокий риск увеличения срока беременности зафиксировали у женщин, которые:

Старше 35 лет.

Рожают впервые.

Живут в городах с плохой экологией.

Имеют осложнения во время беременности.

По словам доктора Сильвестра Додзи Ньядану из Школы народного здоровья Университета Кертина, хотя преждевременные роды давно считаются опасными, риски переношенной беременности часто остаются без внимания.

Какие последствия может иметь удлиненная беременность:

Увеличение потребности в медицинских вмешательствах (стимуляция родов, кесарево сечение).

Более высокий риск мертворождений.

Проблемы во время родов.

Повышенная детская смертность.

Возможные эмоциональные и поведенческие расстройства у детей.

Психологический стресс для родителей.

Ученые предположили, что загрязненный воздух и жара могут влиять на гормональный баланс и воспалительные процессы в организме матери, что может как сокращать, так и удлинять беременность.

Из-за изменения климата мы все чаще сталкиваемся с экстремальными погодными явлениями и ухудшением качества воздуха. Это может иметь значительное влияние на здоровье матери и ребенка,

– отметила доктор Ньядану.

Важно. Влияние климатических факторов на беременность требует дальнейшего исследования, ведь экологические риски растут. Ученые призывают учитывать этот аспект и искать способы минимизировать влияние окружающей среды на здоровье будущих матерей и детей.