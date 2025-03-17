Тремор рук може бути не лише реакцією на стрес чи втому, а й сигналом про певні проблеми в організмі. 24 Канал з посиланням на Harvard Health Publishing розповідає, чому виникає тремтіння рук, які його види та що робити, якщо цей симптом не зникає.

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Види тремору рук

Розрізняють дві основні форми тремору:

Тремор у стані спокою – характерний для хвороби Паркінсона. Він виглядає так, ніби людина ніби перекочує таблетку між пальцями. Цікаво, що при активних діях тремор зникає.

Тремор при активності – проявляється під час виконання певних рухів і буває різних типів:

Постуральний – виникає, коли людина витягує руки вперед.

Наміру – з’являється, коли людина намагається виконати точний рух, наприклад, вставити ключ у замок.

Завдання-специфічний – виникає при виконанні конкретної дії, наприклад, під час письма.

Чому виникає тремтіння рук

Тремор може бути як нормальним фізіологічним явищем, так і симптомом захворювань.

Фізіологічний тремор

Він спостерігається у здорових людей, особливо під впливом певних факторів:

Тривога та стрес

Фізична перевтома

Недосипання

Куріння та вживання алкоголю

Надмірне споживання кофеїну

Деякі ліки (від астми, мігрені, судом)

Якщо тремор з’являється лише у таких випадках і зникає після відпочинку, приводу для занепокоєння немає.

Патологічний тремор

Якщо ж тремтіння рук турбує регулярно, варто звернути увагу на можливі причини.

Есенціальний тремор

Найпоширеніша причина тремтіння рук, яка може передаватися у спадок.

Виникає під час активних дій, але зникає у стані спокою.

Лікування потрібне лише у випадках, коли тремор заважає повсякденному життю.

Хвороба Паркінсона

Спочатку тремтить одна рука, а з часом процес поширюється.

Додаткові симптоми: порушення рівноваги, сповільненість рухів.

Розсіяний склероз. Ураження нервової системи, що викликає тремор та інші неврологічні симптоми.

Гіпертиреоз (надлишок гормонів щитоподібної залози). Прискорене серцебиття, схуднення, порушення сну та тремтіння рук – можливі ознаки.

Відмова від алкоголю при залежності. Якщо людина різко припиняє вживати алкоголь, можуть виникнути синдром відміни та тремтіння рук.

Низький рівень цукру в крові. Організму бракує енергії, що викликає тремтіння, слабкість, запаморочення.

Нестача вітаміну B12. Дефіцит цього вітаміну впливає на нервову систему, викликаючи тремор, оніміння рук і поколювання в кінцівках.

Захворювання печінки та нирок.

Як зменшити тремтіння рук

Якщо тремор не пов’язаний із серйозними захворюваннями, варто звернути увагу на корекцію способу життя.

Зменшіть вживання кофеїну та алкоголю

Знайдіть способи боротьби зі стресом

Збалансуйте харчування

Продукти, багаті вітамінами B12 і магнієм (риба, горіхи, шпинат), підтримують здоров’я нервової системи.

Регулярно займайтеся фізичною активністю

Легка розминка, вправи для рук покращують кровообіг і допомагають контролювати рухи.

Перевірте ліки

Якщо тремор з’явився після прийому певних препаратів, проконсультуйтеся з лікарем щодо можливої заміни.

Коли звертатися до лікаря Якщо тремор не проходить тривалий час, посилюється або супроводжується іншими симптомами (головний біль, слабкість, порушення координації), варто звернутися до невролога. Лікар допоможе встановити причину та призначити ефективне лікування, якщо це необхідно.

Тремтіння рук – не завжди привід для паніки, але ігнорувати цей симптом не варто. Вчасна діагностика та правильний підхід допоможуть уникнути неприємних наслідків та покращити якість життя. Якщо ви помітили, що ваші руки почали тремтіти частіше, спробуйте скоригувати спосіб життя, харчування та рівень стресу. Якщо ж тремор турбує постійно, зверніться до лікаря для обстеження та консультації.