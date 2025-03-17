Тремор рук может быть не только реакцией на стресс или усталость, но и сигналом об определенных проблемах в организме. 24 Канал со ссылкой на Harvard Health Publishing рассказывает, почему возникает дрожь рук, какие его виды и что делать, если этот симптом не исчезает.

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Виды тремора рук

Различают две основные формы тремора:

Тремор в состоянии покоя – характерен для болезни Паркинсона. Он выглядит так, будто человек будто перекатывает таблетку между пальцами. Интересно, что при активных действиях тремор исчезает.

Тремор при активности – проявляется во время выполнения определенных движений и бывает разных типов:

Постуральный – возникает, когда человек вытягивает руки вперед.

Намеренный – появляется, когда человек пытается выполнить точное движение, например, вставить ключ в замок.

Задание-специфическое – возникает при выполнении конкретного действия, например, во время письма.

Почему возникает дрожание рук

Тремор может быть как нормальным физиологическим явлением, так и симптомом заболеваний.

Физиологический тремор

Он наблюдается у здоровых людей, особенно под влиянием определенных факторов:

Тревога и стресс

Физическое переутомление

Недосыпание

Курение и употребление алкоголя

Чрезмерное потребление кофеина

Некоторые лекарства (от астмы, мигрени, судорог)

Если тремор появляется только в таких случаях и исчезает после отдыха, повода для беспокойства нет.

Патологический тремор

Если же дрожание рук беспокоит регулярно, стоит обратить внимание на возможные причины.

Эссенциальный тремор

Самая распространенная причина дрожи рук, которая может передаваться по наследству.

Возникает во время активных действий, но исчезает в состоянии покоя.

Лечение требуется только в случаях, когда тремор мешает повседневной жизни.

Болезнь Паркинсона

Сначала дрожит одна рука, а со временем процесс распространяется.

Дополнительные симптомы: нарушение равновесия, замедленность движений.

Рассеянный склероз. Поражение нервной системы, что вызывает тремор и другие неврологические симптомы.

Гипертиреоз (избыток гормонов щитовидной железы). Учащенное сердцебиение, похудение, нарушение сна и дрожание рук – возможные признаки.

Отказ от алкоголя при зависимости. Если человек резко прекращает употреблять алкоголь, могут возникнуть синдром отмены и дрожание рук.

Низкий уровень сахара в крови. Организму не хватает энергии, что вызывает дрожь, слабость, головокружение.

Недостаток витамина B12. Дефицит этого витамина влияет на нервную систему, вызывая тремор, онемение рук и покалывание в конечностях.

Заболевания печени и почек.

Как уменьшить дрожание рук

Если тремор не связан с серьезными заболеваниями, стоит обратить внимание на коррекцию образа жизни.

Уменьшите употребление кофеина и алкоголя

Найдите способы борьбы со стрессом

Сбалансируйте питание

Продукты, богатые витаминами B12 и магнием (рыба, орехи, шпинат), поддерживают здоровье нервной системы.

Регулярно занимайтесь физической активностью

Легкая разминка, упражнения для рук улучшают кровообращение и помогают контролировать движения.

Проверьте лекарства

Если тремор появился после приема определенных препаратов, проконсультируйтесь с врачом относительно возможной замены.

Когда обращаться к врачу Если тремор не проходит длительное время, усиливается или сопровождается другими симптомами (головная боль, слабость, нарушение координации), стоит обратиться к неврологу. Врач поможет установить причину и назначить эффективное лечение, если это необходимо.

Дрожь рук – не всегда повод для паники, но игнорировать этот симптом не стоит. Своевременная диагностика и правильный подход помогут избежать неприятных последствий и улучшить качество жизни. Если вы заметили, что ваши руки начали дрожать чаще, попробуйте скорректировать образ жизни, питания и уровень стресса. Если же тремор беспокоит постоянно, обратитесь к врачу для обследования и консультации.