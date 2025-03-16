Профессор Шон Аренд из Университета Южной Каролины и психолог Гаррис Либерман из Научно-исследовательского института экологической медицины армии США поделились советами с The Washington Post, как правильно употреблять кофеин, чтобы получить от него максимальную пользу, информирует 24 Канал.

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Как правильно употреблять кофеин

Планируйте потребление перед важными задачами: кофеин начинает действовать через 15 минут , достигая пика через 30 – 60 минут и действует от 4 до 6 часов после потребления двух чашек кофе.

перед важными задачами: , достигая пика через 30 – 60 минут и действует от 4 до 6 часов после потребления двух чашек кофе. Не откладывайте утренний кофе: существует миф, что не пить кофе сразу после пробуждения помогает избежать усталости, но научных подтверждений этому нет.

Избегайте кофеина при тревожности : кофеин стимулирует нервную систему, что может вызвать возбуждение и тревогу.

: кофеин стимулирует нервную систему, что может вызвать возбуждение и тревогу. Ограничьте потребление за 6 часов до сна : это поможет избежать бессонницы и проблем с засыпанием.

: это поможет избежать бессонницы и проблем с засыпанием. Попробуйте "кофеиновый сон": можно выпить кофе и поспать 20 минут, чтобы повысить бодрость.

Как действует кофеин Кофеин блокирует рецепторы аденозина в мозге, что способствует уменьшению чувства усталости. Это позволяет оставаться бодрым даже при недостатке сна. Он особенно эффективен для поддержания концентрации.

Важно. Реакция на кофеин зависит от генетики, метаболизма, возраста и образа жизни. Например, у курильщиков кофеин усваивается быстрее, а у беременных – медленнее, поэтому им рекомендуется ограничить его потребление.

Сколько можно употреблять кофеина

Безопасная доза кофеина для взрослых, по данным FDA, составляет до 400 миллиграммов в день, что эквивалентно 2 – 3 чашкам кофе. Однако для людей с разным весом это количество может по-разному влиять на организм. Те, кто регулярно потребляет кофеин, может развить толерантность, и для достижения того же эффекта им понадобится больше кофеина.

Заметьте. Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, энергетических напитках и шоколаде. Например, в чашке кофе (170 – 230 миллиграмм) – 80 – 120 миллиграммов кофеина, в черном чае (340 миллиграммов) – 71 миллиграмм, а в энергетиках – 200 миллиграммов и более.