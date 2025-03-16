Професор Шон Аренд з Університету Південної Кароліни та психолог Гарріс Ліберман з Науково-дослідного інституту екологічної медицини армії США поділилися порадами з The Washington Post, як правильно вживати кофеїн, щоб отримати від нього максимальну користь, інформує 24 Канал.

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Як правильно вживати кофеїн

Плануйте споживання перед важливими завданнями: кофеїн починає діяти через 15 хвилин , досягаючи піку через 30 – 60 хвилин і діє від 4 до 6 годин після споживання двох чашок кави.

перед важливими завданнями: , досягаючи піку через 30 – 60 хвилин і діє від 4 до 6 годин після споживання двох чашок кави. Не відкладайте ранкову каву: існує міф, що не пити каву одразу після пробудження допомагає уникнути втоми, але наукових підтверджень цьому немає.

Уникайте кофеїну при тривожності : кофеїн стимулює нервову систему, що може спричинити збудження і тривогу.

: кофеїн стимулює нервову систему, що може спричинити збудження і тривогу. Обмежте споживання за 6 годин до сну : це допоможе уникнути безсоння та проблем із засинанням.

: це допоможе уникнути безсоння та проблем із засинанням. Спробуйте "кофеїновий сон": можна випити каву та поспати 20 хвилин, щоб підвищити бадьорість.

Як діє кофеїн Кофеїн блокує рецептори аденозину в мозку, що сприяє зменшенню відчуття втоми. Це дозволяє залишатися бадьорим навіть при нестачі сну. Він особливо ефективний для підтримки концентрації.

Важливо. Реакція на кофеїн залежить від генетики, метаболізму, віку та способу життя. Наприклад, у курців кофеїн засвоюється швидше, а у вагітних – повільніше, тому їм рекомендується обмежити його споживання.

Скільки можна вживати кофеїну

Безпечна доза кофеїну для дорослих, за даними FDA, становить до 400 міліграмів на день, що еквівалентно 2 – 3 чашкам кави. Проте для людей з різною вагою ця кількість може по-різному впливати на організм. Ті, хто регулярно споживає кофеїн, може розвинути толерантність, і для досягнення того ж ефекту їм знадобиться більше кофеїну.

Зауважте. Кофеїн міститься не лише в каві, а й у чаї, енергетичних напоях і шоколаді. Наприклад, у чашці кави (170 – 230 міліграм) – 80 – 120 міліграмів кофеїну, в чорному чаї (340 міліграмів ) – 71 міліграм, а в енергетиках – 200 міліграмів і більше.