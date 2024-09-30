Цікаво, що ті, хто надає більше підтримки, також отримують більше підтримки. Люди почуваються краще, коли допомагають іншим. Але, на жаль, це вміють не всі, пише Integritus Prime.

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Ознаки токсичної підтримки

Знецінення. Це коли інша людина принижує ваші почуття та досягнення, ніби вони не важливі.

– Я ходжу на тренування вже пів року, уявляєш? Я так пишаюся собою.

– Ну, пів року – це небагато, ось я вже три роки ходжу.

Змістити увагу з ваших проблем на свої власні. Замість підтримки ви ніби повинні підтримувати, хоча допомога була потрібна вам.

– Мені сьогодні нахамили в автобусі, і так настрій дуже зіпсувався після цього.

– Розумію, у мене теж завжди після таких ситуацій настрій псується. У мене, до речі, цими днями схожа ситуація була, зараз розповім…

Відстороненість та відмова від підтримки. Людина не хоче заглиблюватися у проблему, тому дистанціюється.

– Мені так складно на новій роботі.

– Ну, що з цим поробиш. Усі через це проходять. Я впевнений, ти впораєшся.

Спроба нав'язати свою допомогу. Людина намагається проштовхнути своє розв'язання проблеми та давати непрохані поради.

– Мені погано, я хотів би побути один.

– Та гаразд, тобі, навпаки, треба піти розвіятися, поспілкуватися, тож давай, збирайся, ходімо!

Сувора критика. Людина звинувачує та не співчуває.

– На жаль, я не зміг скласти іспит на відмінно.

– А я тобі казав, що вчити треба було краще, а не як ти в останню мить!

Порівняння. Це знецінює, посилює негативні переживання і не підтримує.

– Я переживаю через свою хворобу.

– Та це нісенітниця, от у мого знайомого таке було…

Як боротись з токсичною підтримкою

Реагувати на токсичну підтримку можна по-різному. Все залежить від вашого емоційного стану, обставин та характеру стосунків із людиною.

Говорити відкрито. Якщо токсична підтримка викликає дискомфорт або знецінює ваші переживання, важливо відкрито повідомити про це. Людина може не усвідомлювати, що робить вам гірше, і ваше пояснення може допомогти йому зрозуміти, як правильно підтримати вас.

Змінити тему. Якщо відчуваєте, що розмова стає для вас неприємною або людина починає знецінювати ваші почуття, можна змінити тему або направити бесіду в конструктивніше русло.

Піти. Якщо людина продовжує підтримувати токсичним чином, попри ваші прохання, можливо варто тимчасово дистанціюватися. Визнайте свої почуття і дбайте про себе, незалежно від того, чи розуміє вас людина. Це допоможе вам зберегти внутрішній спокій.

Більше не звертатися до цієї людини за допомогою. Якщо людина систематично надає токсичну підтримку та не змінює поведінку, можна просто не звертатися до неї за допомогою у майбутньому. Шукайте підтримку у тих, хто вас розуміє та допомагає вам.

Знайти людину, яка точно підтримає. Якщо зіткнення з токсичною підтримкою призводить ще гіршого стану, постарайтеся знайти тих, хто дійсно здатний вас підтримати. Це може бути близька людина, психолог чи друзі.