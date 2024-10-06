Актуальні дані опублікував Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) при МОЗ.

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Там повідомили результати епідеміологічного нагляду, який проводили у Києві та ще 12 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській і Чернігівській.

Статистика ВІЛ в Україні

Так, у 2021 році серед проведених тестувань 2,7% людей були інфіковані. У 2022 році цей показник знизився до 2,6%, але у 2023-му зріс до 3,5%. Станом на зараз, у 2024 році частка виявлених випадків знову знизилася до 2,4%.

За останні 4 роки близько 12 тисяч українців пройшли тестування. Частіше за діагностикою зверталися чоловіки – 64,2%.

Найбільше виявлених інфікувань було серед молоді віком від 18 до 24 років, особливо серед жінок до 20 років (19%),

– повідомили у ЦГЗ.

Де виявили найбільше випадків

У 2024 найбільше випадків ВІЛ-інфекції було зареєстровано в Запорізькій, Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях.

Фахівці ЦГЗ наголосили, що в цих регіонах найбільшим фактором ризику нещодавнього ВІЛу були незахищені статеві контакти.

Наголошують, що відсоток виявленого НІ серед українців ключових груп інфікування перевищував частку ВІЛ-позитивних (2,6% протестованих) лише серед чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками (4,8%) та людей, що вживають ін'єкційні наркотики (3,1%).