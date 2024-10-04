Про це повідомив керівник Національної програми з імунізації та експертної групи МОЗ Олександр Заіка в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він також зауважив, що українцяс вже доступні 280 тисяч доз вакцини проти цих штамів вірусів.

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"З початку жовтня входимо в епідсезон. Він буде тривати до травня", – зазначив Олександр Заіка.

Він пояснив, що кожного року циркулюють певні штами вірусу грипу. Не лише грипу – й інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тож, час згадати про профілактику.

Оскільки специфічного лікування грипу не існує, а єдиним ефективним заходом профілактики є вакцинація, нехтувати можливістю зробити щеплення – не варто. Особливо важливо вакцинуватись проти грипу людям похилого віку та людям із супутніми захворюваннями.

Які штами грипу очікувати цього епідсезону

У МОЗ посилаються на власні дослідження та дані Всесвітньої організації охорони здоров’я і окреслюють два види штамів вірусу грипу цього епідсезону – це грип типу "А" та грип типу "В".

"Вони однаково є небезпечними, вони однаково викликають ускладнення", – додав представник МОЗ.

Важливо! Вакцинація проти грипу не входить до календаря профілактичних щеплень, купити вакцину українці можуть в аптеках. Безоплатні вакцини від грипу можуть отримати лише медики. Наразі для них є 30 тисяч доз, які завезли в рамках співпраці з Центром з контролю та профілактики захворювань США.

Вакцини проти грипу уже в аптеках – яка ціна

Очільник Національної програми з імунізації повідомив, що вакцини від грипу з'явилися вже у вересні. Понад 280 тисяч доз пройшли лабораторний контроль. Всі вони однаково захищають як від грипу типу "А", так і типу "В".

Вартість вакцини проти грипу цього року становить понад 400 гривень.

"Це доволі невисока ціна, зважаючи на те, що лікування ускладнень грипу коштує значно дорожче", – зазначив Заіка.