Цей аналіз призначають пацієнтам, які мають симптоми, характерні для непереносимості лактози. Серед основних ознак: діарея, нудота, а також біль у животі, що з'являється протягом двох годин після вживання молочних продуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TESTING.

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Підготовка до тесту

Щоб результати були максимально точними, важливо дотримуватися певних рекомендацій перед дослідженням. За 12 годин до тесту необхідно утриматися від приймання їжі. За 2 – 4 тижні рекомендується припинити використання антибіотиків, а також препаратів для лікування шлунка: проносних засобів, антацидів та інших ліків, що впливають на роботу кишківника.

Перед скасуванням препаратів обов’язково проконсультуйтесь із лікарем, щоб дізнатися, чи можна перенести дату аналізу або тимчасово припинити приймання. Також важливо повідомити спеціалісту про всі ліки, які ви приймаєте.

Як проводиться аналіз

Існує два основних методи дослідження.

Дихальний тест

Процедура проводиться так:

Пацієнт видихає у спеціальний герметичний контейнер. Потім випиває розчин, що містить лактозу. Через певні проміжки часу пацієнт знову видихає у такі ж контейнери.

Під час тесту вимірюється рівень водню у видихуваному повітрі. У разі непереносимості лактози неперетравлений вуглевод потрапляє до товстої кишки, де його обробка бактеріями супроводжується виділенням водню. Цей водень виходить з організму з видихом, що дозволяє його зафіксувати.

Аналіз крові з вени

Метод полягає у заборі крові до і після приймання розчину з лактозою. У здорових людей лактоза в організмі розщеплюється на глюкозу і галактозу, що викликає підвищення рівня цукру в крові. Якщо ж у людини є непереносимість лактози, її розщеплення проходить недостатньо ефективно, і рівень глюкози у крові залишається низьким.

Інтерпретація результатів

Дихальний тест

Значне підвищення рівня водню вказує на наявність непереносимості лактози. Якщо рівень водню залишається низьким, це, швидше за все, свідчить про іншу причину симптомів, не пов’язану з лактозою.

Аналіз венозної крові

Якщо рівень цукру не підвищився, це може також свідчити про непереносимість лактози.

У разі підтвердження непереносимості лікар, наприклад терапевт або гастроентеролог, порекомендує, як скоригувати раціон. Спеціаліст може порадити зменшити кількість молочних продуктів або замінити їх альтернативними джерелами поживних речовин. Також лікар може призначити ферментні добавки, які сприяють засвоєнню лактози.