Кому потрібно проходити скринінг на діабет

Проходження скринінгу на цукровий діабет другого типу або преддіабет рекомендується людям віком від 35 до 70 років, які мають ожиріння або надмірну вагу. Скринінг для виявлення діабету першого типу не передбачений, повідомляє 24 Канал з посиланням на USPSTF.

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Фактори ризику розвитку діабету другого типу

До основних факторів, що збільшують ймовірність розвитку діабету другого типу, належать:

Надмірна вага – найбільш значущий фактор. Однак наявність зайвої маси тіла не є обов'язковою умовою для розвитку захворювання.

Малорухливий спосіб життя – при фізичній активності глюкоза переробляється на енергію, а клітини організму стають більш чутливими до інсуліну.

Спадкова схильність – якщо у родичів діагностували діабет, ризик зростає.

Вік – ймовірність захворювання збільшується у людей старше 45 років.

Предіабет – стан, при якому рівень цукру вищий за норму, але недостатньо високий для постановки діагнозу "діабет". Без лікування предіабет часто прогресує в діабет другого типу.

Гестаційний діабет – наявність цукрового діабету під час вагітності підвищує ймовірність розвитку діабету другого типу. Також ризик зростає, якщо дитина при народженні важила понад 4 кг.

Депресія.

Синдром полікістозних яєчників.

Чорний акантоз – темні плями на шкірі в області шиї та під пахвами можуть свідчити про резистентність до інсуліну.

Як проводиться скринінг на діабет

Аналіз на глікований гемоглобін

Цей тест визначає концентрацію глікованого гемоглобіну – сполуки глюкози та гемоглобіну в кров’яних клітинах. Показники, що перевищують норму, сигналізують про наявність діабету або предіабету.

Аналіз рівня глюкози в крові натщесерце

Дослідження проводиться на голодний шлунок. У рамках аналізу вимірюють рівень глюкози, яка є основним джерелом енергії для організму.