Цей стан, який може мати серйозні наслідки, якщо вчасно не звернути на нього увагу. 24 Канал з посиланням на дані Mayo Clinic розповідає про основні причини гіпоглікемії.
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Гіпоглікемія може бути спричинена різними факторами:
- Пропуск прийому їжі або недостатнє харчування – низький рівень цукру може виникнути при недостатньому надходженні вуглеводів.
- Надмірна фізична активність – без належної компенсації енерговитрат може призвести до зниження рівня глюкози.
- Вживання алкоголю – особливо на голодний шлунок, може спричинити зниження цукру.
- Передозування інсуліну або інших цукрознижувальних препаратів – актуально для людей із діабетом.
- Гормональні порушення – проблеми з наднирковими залозами або гіпофізом можуть впливати на рівень глюкози.
Симптоми низького рівня цукру
Гіпоглікемія може проявлятися різними симптомами:
- Тремор і слабкість
- Прискорене серцебиття
- Підвищене потовиділення
- Запаморочення та дезорієнтація
- Зниження концентрації уваги
- Відчуття голоду
- Сплутаність свідомості, у важких випадках – втрата свідомості
Чому це небезпечноТривалий або раптовий спад рівня глюкози може мати серйозні наслідки, включаючи судоми; втрату свідомості; коматозний стан; пошкодження головного мозку при тривалій гіпоглікемії
Щоб уникнути цього стану, важливо:
- Регулярно харчуватися, уникати тривалих перерв між прийомами їжі.
- Контролювати рівень цукру, особливо якщо є ризик його зниження.
- Носити із собою швидкодіючі вуглеводи, такі як цукерки або фруктовий сік.
- Коригувати фізичне навантаження відповідно до раціону.
- Уникати надмірного споживання алкоголю.
Низький рівень цукру в крові – це небезпечний стан, який може призвести до серйозних ускладнень. Усвідомлення причин і симптомів гіпоглікемії допоможе своєчасно реагувати на можливу небезпеку та уникнути негативних наслідків для здоров'я.