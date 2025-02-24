Кому нужно проходить скрининг на диабет

Прохождение скрининга на сахарный диабет второго типа или преддиабет рекомендуется людям в возрасте от 35 до 70 лет, которые имеют ожирение или избыточный вес. Скрининг для выявления диабета первого типа не предусмотрен, сообщает 24 Канал со ссылкой на USPSTF.

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Факторы риска развития диабета второго типа

К основным факторам, увеличивающим вероятность развития диабета второго типа, относятся:

Избыточный вес – наиболее значимый фактор. Однако наличие лишней массы тела не является обязательным условием для развития заболевания.

Малоподвижный образ жизни – при физической активности глюкоза перерабатывается в энергию, а клетки организма становятся более чувствительными к инсулину.

Наследственная предрасположенность – если у родственников диагностировали диабет, риск возрастает.

Возраст – вероятность заболевания увеличивается у людей старше 45 лет.

Предиабет – состояние, при котором уровень сахара выше нормы, но недостаточно высокий для постановки диагноза "диабет". Без лечения предиабет часто прогрессирует в диабет второго типа.

Гестационный диабет – наличие сахарного диабета во время беременности повышает вероятность развития диабета второго типа. Также риск возрастает, если ребенок при рождении весил более 4 кг.

Депрессия.

Синдром поликистозных яичников.

Черный акантоз – темные пятна на коже в области шеи и под мышками могут свидетельствовать о резистентности к инсулину.

Как проводится скрининг на диабет

Анализ на гликированный гемоглобин

Этот тест определяет концентрацию гликированного гемоглобина – соединения глюкозы и гемоглобина в кровяных клетках. Показатели, превышающие норму, сигнализируют о наличии диабета или предиабета.

Анализ уровня глюкозы в крови натощак

Исследование проводится на голодный желудок. В рамках анализа измеряют уровень глюкозы, которая является основным источником энергии для организма.