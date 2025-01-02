Паротит – це вірусна інфекція, від якої можна з високою ймовірністю захиститися за допомогою вакцинації. Масова вакцинація в США, розпочата в 1967 році, призвела до більш ніж 99% скорочення випадків захворювання. Однак, епідемії свинки все ще трапляються, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

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Паротит має високу заразність. Він передається повітряно-крапельним шляхом, а також через прямі контакти та предмети, на яких є віруси. Найбільш вразливі до захворювання діти та молодь, особливо в школах, гуртожитках та літніх таборах – тобто в місцях, де збирається багато молодих людей. Навіть вакциновані можуть підхопити паротит.

Наскільки небезпечна свинка

На початкових стадіях захворювання зазвичай набрякають слинні залози з одного боку обличчя, і протягом кількох днів у більшості випадків набряк переходить на іншу сторону. Біль при жуванні та ковтанні, висока температура, головний біль, слабкість і втрата апетиту – основні симптоми. Примітно, що у кожного третього пацієнта свинка може проходити безсимптомно.

Більшість людей повністю одужують протягом кількох тижнів, а лікування полягає в постільному режимі, рясному питті та приймання ібупрофену або парацетамолу для зниження температури, а також накладання холодних компресів на набряклі залози для полегшення болю.

Серйозні ускладнення виникають рідко. Вірус свинки може потрапити в спинномозкову рідину, яка захищає мозок і хребет, а потім поширюватися на інші органи, включаючи мозок, підшлункову залозу, яєчка (у чоловіків) та яєчники (у жінок).

Вплив свинки на чоловічу фертильність

Найбільш поширеним ускладненням паротиту є запалення яєчок (орхіт), яким страждає один із чотирьох чоловіків, які перенесли паротит після статевого дозрівання, яке починається у віці від 8 до 14 років і триває приблизно до 12 – 16 років.

Найбільший ризик мають чоловіки, які не пройшли вакцинацію. Дослідження, проведене вченими у Великій Британії за період з 2002 по 2006 рік, виявило 43 344 випадки паротиту в Англії та Уельсі, з яких 23 246 були чоловіками.

У чоловіків старше 12 років найчастіше фіксувалися випадки орхіту, і майже всі випадки були зареєстровані серед тих, хто не отримав вакцини або пройшов лише одноразову вакцинацію. Серед тих, хто отримав дві повні дози, орхітом захворіли лише семеро.

Симптоми орхіту зазвичай проявляються через 4 – 8 днів після набрякання слинної залози, супроводжуючись різким підвищенням температури (39 – 41 градусів за Цельсієм) і сильним болем в 60 – 80% випадків – тільки в одному.

У майже 50% чоловіків, які перенесли орхіт на фоні свинки, може спостерігатися зменшення розміру яєчок (атрофія), а приблизно у 10% може статися зниження кількості сперматозоїдів. Однак це зниження рідко призводить до серйозних проблем із фертильністю.

В цілому, безпліддя після вірусного орхіту реєструється частіше серед чоловіків з двостороннім орхітом, але ймовірність безпліддя після перенесеної свинки вкрай мала.