Шкірні складки пупка є ідеальним місцем для розмноження бактерій: там тепло, волого та темно, і рідко хтось звертає увагу на чистоту цієї зони, повідомляє 24 Канал з посиланням на healthline.

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Що наколюється всередині пупка

Дослідники виявили в пупках 67 різних видів бактерій. Зазвичай до появи запахів і інфекцій справа не доходить, але при надмірному розмноженні бактерій є ймовірність виникнення проблем.

Якщо ви коли-небудь використовували ватну паличку, щоб почистити пупок, можливо, ви знайшли там сірий шматочок бруду. Ймовірно, це суміш відмерлих клітин шкіри, поту та шкірного сала, іноді в ній можуть опинитися волокна тканин або волосся.

У запущених випадках такі скупчення можуть утворювати "пупкові камені" – омфалоліти. Це тверді утворення, що складаються зі шкірного сала та кератину, структурного білка шкіри. Вони частіше зустрічаються у людей з глибоким і вузьким пупком.

Коли варто звернутись до лікаря

Спочатку пупкові камені можуть не проявляти симптомів, але з часом можуть вирости до таких розмірів, що почнуть подразнювати шкіру, викликати кровотечі та навіть інфекції. Видалення таких утворень потрібно довірити лікарю.

Симптоми, при яких варто звернутися до спеціаліста, включають неприємний запах, виділення з пупка, почервоніння та свербіж – усе це може вказувати на інфекцію. Таке трапляється, наприклад, при пірсингу, коли в рану потрапляють бактерії.

Саме тому важливо дотримуватись гігієнічних рекомендацій після проколу – їх повинен пояснити фахівець з пірсингу: зазвичай пупок і прикраса мають чистити двічі на день і промокати одноразовим паперовим рушником. Звичайні пупки без проколів достатньо очищати раз на тиждень, причому інструкції можуть трохи варіюватися для випуклих і втягнутих пупків.

Як правильно чистити пупок

Очищення випуклого пупка:

У душі акуратно промийте пупок з милом, потім змийте мило.

Після душу ретельно висушіть пупок.

Пізніше можна нанести трохи зволожувального лосьйону.

Очищення втягнутого пупка: