Група вчених з Інституту психіатрії, психології та нейронауки при Королівському коледжі Лондона розробила інноваційний метод, який дозволяє оцінювати біологічний вік і тривалість життя на основі аналізу крові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Advances.

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Нове дослідження старіння

Дослідники проаналізували дані більше ніж 225 000 учасників з біобанку та навчали 17 моделей штучного інтелекту для аналізу метаболітів – молекул, що виникають у процесі метаболізму.

Метаболіти активно утворюються в процесі старіння: деякі з них можуть прискорювати цей процес, тоді як інші, навпаки, сприяють його уповільненню.

У ході дослідження з’ясувалося, що люди з прискореним старінням, у яких біологічний вік перевищує паспортний, частіше стикаються з хронічними захворюваннями та мають підвищений ризик смерті. Також у них були зафіксовані коротші теломери.

Теломери – це захисні структури на кінцях хромосом, які відіграють ключову роль у збереженні цілісності нашої ДНК. Є дані, що їх укорочення є маркером старіння і може вказувати на зменшення функціональності клітин, що збільшує ймовірність розвитку вікових захворювань.

Штучний інтелект навчили прогнозувати тривалість життя

Вчені розробили новий метод оцінки біологічного віку з використанням так званих "годин старіння", які функціонують на основі аналізу метаболітів (речовини, що беруть участь в обміні речовин).

Традиційні способи вимірювання віку виявилися недостатньо точними та не враховують складні взаємозв’язки між різними метаболітами в організмі. Новий підхід використовує ШІ, який здатний виявляти непрямі зв’язки між метаболітами та віком.

Метаболічні години старіння можуть виявляти ранні ознаки погіршення здоров’я та прогнозувати приблизний термін життя людини. Це також дає можливість людям приймати більш усвідомлені рішення щодо свого способу життя,

– зазначив провідний автор дослідження, доктор Джуліан Мутц.

Це дослідження відкриває нові горизонти для розуміння процесів старіння та розробки ефективних стратегій для продовження життя.