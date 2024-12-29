Вчені з Імперського коледжу Лондона провели аналіз 116 клінічних випробувань, щоб визначити, який рівень фізичної активності допомагає ефективно боротися із зайвою вагою. Про його резульатити розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Дослідження охопило майже 7 000 дорослих із надмірною вагою та ожирінням (ІМТ від 25 і більше).

150 хвилин фізичної активності – ключ до успіху

Провідний автор дослідження, епідеміолог Ахмад Джайєді, заявив, що для досягнення значних результатів у втраті ваги необхідно виконувати не менше 150 хвилин аеробних вправ помірної інтенсивності на тиждень.

Втрата 5% маси тіла протягом 3 місяців вважається клінічно значущим показником для людей із надмірною вагою або ожирінням. Ці рекомендації також узгоджуються з офіційними порадами Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), які радять займатися спортом, щоб знизити ризик серцевих нападів та інсультів.

Додайте активності у щоденне життя

Доктор Джайєді визнав, що 150 хвилин фізичних вправ на тиждень може здатися складним завданням, але запропонував прості способи збільшити рухливість:

Ходіть більше. Наприклад, виходьте з автобуса чи метро на одну зупинку раніше або обирайте довший маршрут до роботи.

Наприклад, виходьте з автобуса чи метро на одну зупинку раніше або обирайте довший маршрут до роботи. Підтримуйте постійний темп. Дослідження показали, що навіть ті, хто тренується лише у вихідні можуть досягти хороших результатів у зменшенні жиру на животі, окружності талії та індексу маси тіла.

Харчування теж має значення

Фізична активність – це ще не все, що потрібно, щоб підтримувати вагу в нормі. За словами експертів, близько 80% успіху у схудненні залежить від харчування.

Перше, що потрібно пам'ятати – це про калорійність вашого раціону. В середньому жінці рекомендується споживати близько 2 000 калорій на день, чоловікам – 2 500 калорій.

Ну і звісно, наступне – корисні продукти. Аби ваше тіло залишалось в тонусі, не достатньо просто знизики калорійність. Варто стежити, щоб у вашому раціоні переважили цільнозернові продукти, овочі, фрукти, горіхи та риба. Натомість кількість червоного м'яса та ультраоброблених продуктів – слід зменшити, це також важливо у контексті зниження ризиків хронічних захворювань.

Незалежно від типу вправ, регулярна фізична активність, інтегрована у повсякденне життя, разом із збалансованим харчуванням – це основа для підтримки здорової ваги. Навіть невеликі кроки, як-от щоденна прогулянка чи зміна раціону, можуть принести значні результати.