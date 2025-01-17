Це рішення було ухвалено після виявлення зв’язку між барвником і розвитком онкологічних захворювань у лабораторних тварин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Що відомо про барвник Red No. 3 Red No. 3 (еритрозин, або E127) — це синтетичний компонент, який застосовують для надання яскравого вишневого кольору харчовим продуктам, напоям, цукеркам і навіть лікам. Однак дослідження на щурах виявили зв'язок між великими дозами цього барвника і утворенням пухлин, зокрема щитоподібної залози.

За словами Джима Джонса, заступника голови FDA з питань харчування, агентство не може дозволяти використання будь-яких добавок, які доведено провокують рак у тварин чи людей.

Впровадження заборони

Заборона на використання Red No. 3 набуде чинності поступово. Харчовим компаніям дали час до 2027 року, щоб замінити барвник на безпечні натуральні альтернативи. Виробники ліків, зокрема Johnson & Johnson, повинні завершити перехід до 2028 року.

Національна асоціація виробників солодощів заявила, що компанії готові переглянути склад своєї продукції, аби зробити її безпечнішою та більш прозорою для споживачів.

Попередні спроби заборонити Red No. 3

Дискусії навколо безпеки Red No. 3 тривають уже кілька десятиліть. У 1990 році FDA заборонило використання цього барвника в косметиці, проте дозволило його використання у харчових продуктах через тиск харчової індустрії.

Лише у 2022 році 24 громадські організації подали петицію до FDA з вимогою заборонити барвник. Вони посилалися на дослідження 1980-х років, які пов’язували Red No. 3 із раком щитоподібної залози у щурів.

Тож, рішення FDA є важливим кроком до підвищення безпеки харчових продуктів. Харчова промисловість у США готується до змін, переходячи на натуральні барвники, що не становлять загрози здоров'ю. Це також стане прикладом для інших країн, які використовують Red No. 3 у своїх продуктах.