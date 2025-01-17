Это решение было принято после обнаружения связи между красителем и развитием онкологических заболеваний у лабораторных животных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Что известно о красителе Red No. 3 Red No. 3 (эритрозин, или E127) - это синтетический компонент, который применяют для придания яркого вишневого цвета пищевым продуктам, напиткам, конфетам и даже лекарствам. Однако исследования на крысах выявили связь между большими дозами этого красителя и образованием опухолей, в частности щитовидной железы.

По словам Джима Джонса, заместителя председателя FDA по вопросам питания, агентство не может разрешать использование любых добавок, которые доказано провоцируют рак у животных или людей.

Внедрение запрета

Запрет на использование Red No. 3 вступит в силу постепенно. Пищевым компаниям дали время до 2027 года, чтобы заменить краситель на безопасные натуральные альтернативы. Производители лекарств, в частности Johnson & Johnson, должны завершить переход до 2028 года.

Национальная ассоциация производителей сладостей заявила, что компании готовы пересмотреть состав своей продукции, чтобы сделать ее более безопасной и более прозрачной для потребителей.

Предыдущие попытки запретить Red No. 3

Дискуссии вокруг безопасности Red No. 3 продолжаются уже несколько десятилетий. В 1990 году FDA запретило использование этого красителя в косметике, однако позволило его использование в пищевых продуктах из-за давления пищевой индустрии.

Только в 2022 году 24 общественные организации подали петицию в FDA с требованием запретить краситель. Они ссылались на исследования 1980-х годов, которые связывали Red No. 3 с раком щитовидной железы у крыс.

Поэтому, решение FDA является важным шагом к повышению безопасности пищевых продуктов. Пищевая промышленность в США готовится к изменениям, переходя на натуральные красители, не представляющие угрозы здоровью. Это также станет примером для других стран, которые используют Red No. 3 в своих продуктах.