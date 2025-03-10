Епідемія невігластва

До 2000 року кір у США вважався повністю ліквідованим, але антивакцинаторський рух на чолі з Робертом Кеннеді-молодшим (теперішній міністром охорони здоров’я) призвів до того, що це небезпечне захворювання знову циркулює в країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Alternet.

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Дві смерті, спричинені кором, шокували багатьох у країні, де з 2015 року не було зареєстровано жодної смерті від кору. Летальний випадок у 2015 році став першим з 2003 року. Лише у перші три місяці поточного року кількість зафіксованих випадків кору майже дорівнює загальній кількості зареєстрованих випадків за весь 2024 рік.

Небезпека кору

Науковці з Університету Джона Хопкінса вказують, що кір є одним із найзаразніших захворювань у світі. Вони зазначають: "Дев'ять із десяти невакцинованих дітей, які контактують із хворим, заражаються вірусом. Він може залишатися у повітрі до двох годин після того, як хворий покинув приміщення". Кір приблизно в шість разів заразніший, ніж COVID-19.

Соціальні медіа стали одним із ключових факторів поширення антивакцинальної дезінформації, попри те, що численні дослідження підтверджують безпечність і ефективність вакцин.

За даними CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань), кір може спричиняти не лише висип, а й сильну лихоманку (до 40 градусів), кон’юнктивіт, госпіталізацію, пневмонію, енцефаліт або навіть смерть.

У приблизно однієї дитини із тисячі, що хворіють на кір, розвивається енцефаліт – небезпечне запалення мозку. Це може спричинити епілептичні напади або залишити дитину глухою чи з порушенням когнітивних функцій. Близько 1 – 3 із кожних 1000 хворих дітей помирають від ускладнень, пов’язаних із кором.

Також у рідкісних випадках кір може викликати підгострий склерозуючий паненцефаліт (SSPE) – дуже рідкісне, але смертельне захворювання нервової системи, яке виникає через інфікування вірусом кору в ранньому віці.

Навмисне зараження кором

Попри все це, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін продовжує підтримувати "вечірки" кору й вітрянки. Республіканка, яка представляє штат Джорджія й займає впливові позиції у комітетах та підкомітетах Конгресу, нехтує науковими даними.

Раніше проводили вечірки з нагоди кору, щоб усі діти могли заразитися і сформувати імунітет. Те ж саме колись практикували з вітрянкою. Сьогодні ж батьків, які відмовляються вакцинувати дітей, демонізують,

– заявила Грін.

Однак минулого тижня в Техасі, де інфіковано близько 200 осіб, представник охорони здоров’я закликав батьків вакцинувати своїх дітей і утриматися від організації таких "вечірок".

"Неможливо передбачити, хто важко перенесе кір, буде госпіталізований, отримає пневмонію, енцефаліт чи навіть помре. Організовувати вечірки з нагоди кору – нерозумно", – заявив лікар Кук.

У своїй статті автор видання "Прагматичний гуманіст" Джаред Райан Сірс саркастично прокоментував позицію Грін:

"Колись у кока-колу додавали кокаїн. Лікарі не мили руки та не дезінфікували інструменти під час операцій. А люди жили із залізними легенями через відсутність вакцини від поліомієліту. Ми постійно навчаємося і використовуємо ці знання, щоб покращити здоров’я і врятувати життя. Це не така вже й складна концепція, Мардж".