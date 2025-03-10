Эпидемия невежества

До 2000 года корь в США считалась полностью ликвидированной, но антивакцинаторское движение во главе с Робертом Кеннеди-младшим (нынешний министр здравоохранения) привело к тому, что это опасное заболевание снова циркулирует в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на Alternet.

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Две смерти, вызванные корью, шокировали многих в стране, где с 2015 года не было зарегистрировано ни одной смерти от кори. Летальный случай в 2015 году стал первым с 2003 года. Только в первые три месяца текущего года количество зафиксированных случаев кори почти равно общему количеству зарегистрированных случаев за весь 2024 год.

Опасность кори

Ученые из Университета Джона Хопкинса указывают, что корь является одним из самых заразных заболеваний в мире. Они отмечают: "Девять из десяти невакцинированных детей, которые контактируют с больным, заражаются вирусом. Он может оставаться в воздухе до двух часов после того, как больной покинул помещение". Корь примерно в шесть раз заразнее, чем COVID-19.

Социальные медиа стали одним из ключевых факторов распространения антивакцинальной дезинформации, несмотря на то, что многочисленные исследования подтверждают безопасность и эффективность вакцин.

По данным CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний), корь может вызывать не только сыпь, но и сильную лихорадку (до 40 градусов), конъюнктивит, госпитализацию, пневмонию, энцефалит или даже смерть.

У примерно одного ребенка из тысячи, болеющих корью, развивается энцефалит – опасное воспаление мозга. Это может вызвать эпилептические припадки или оставить ребенка глухим или с нарушением когнитивных функций. Около 1 – 3 из каждых 1000 больных детей умирают от осложнений, связанных с корью.

Также в редких случаях корь может вызвать подострый склерозирующий панэнцефалит (SSPE) – очень редкое, но смертельное заболевание нервной системы, которое возникает из-за инфицирования вирусом кори в раннем возрасте.

Преднамеренное заражение корью

Несмотря на все это, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин продолжает поддерживать "вечеринки" кори и ветрянки. Республиканка, которая представляет штат Джорджия и занимает влиятельные позиции в комитетах и подкомитетах Конгресса, пренебрегает научными данными.

Раньше проводили вечеринки по случаю кори, чтобы все дети могли заразиться и сформировать иммунитет. То же самое когда-то практиковали с ветрянкой. Сегодня же родителей, которые отказываются вакцинировать детей, демонизируют,

– заявила Грин.

Однако на прошлой неделе в Техасе, где инфицировано около 200 человек, представитель здравоохранения призвал родителей вакцинировать своих детей и воздержаться от организации таких "вечеринок".

"Невозможно предсказать, кто тяжело перенесет корь, будет госпитализирован, получит пневмонию, энцефалит или даже умрет. Организовывать вечеринки по случаю кори – глупо", – заявил врач Кук.

В своей статье автор издания "Прагматический гуманист" Джаред Райан Сирс саркастически прокомментировал позицию Грин:

"Когда-то в кока-колу добавляли кокаин. Врачи не мыли руки и не дезинфицировали инструменты во время операций. А люди жили с железными легкими из-за отсутствия вакцины от полиомиелита. Мы постоянно учимся и используем эти знания, чтобы улучшить здоровье и спасти жизнь. Это не такая уж и сложная концепция, Мардж".