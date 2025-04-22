Нова розробка спеціально призначена для тимчасового кардіостимулювання, що є особливо корисним для новонароджених із вродженими вадами серця. Вона пропонує менш травматичну альтернативу традиційним кардіостимуляторам, повідомляє 24 Канал з посиланням Nature.

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Найменший кардіостимулятор

Розмір пристрою менший за зернятко рису. Він може працювати разом із бездротовим, гнучким пристроєм, який закріплюється на грудях пацієнта. Цей термостатичний механізм контролює серцебиття, і якщо фіксується порушення ритму, він випромінює світловий імпульс, який проходить крізь шкіру й активує мініатюрний кардіостимулятор.

Близько 1% немовлят народжуються із вродженими вадами серця, незалежно від економічного рівня країни. Позитивною новиною є те, що таким дітям необхідна лише тимчасова кардіостимуляція після операції. Тепер ми можемо встановити цей крихітний пристрій. І його видалення не потребує додаткового хірургічного втручання,

– розповів один із керівників проєкту Ігор Єфімов.

Як працює найменший кардіостимулятор

Щоб зменшити розміри пристрою, команда науковців винайшла новий підхід до його енергоживлення. Замість традиційної батареї мінікардіостимулятор функціонує як мікрогальванічний елемент, що генерує електричні імпульси завдяки взаємодії двох металевих електродів із біологічними рідинами тіла. Хімічний процес забезпечує необхідну енергію, що стимулює серцеву діяльність.

Крім того, пристрій використовує інфрачервоне світло, яке проникає в тіло глибоко й безпечно. У разі небезпечно низького серцебиття він автоматично активує світлодіод, який блимає, синхронізуючись із нормальним ритмом серця.

Завдяки компактності таких пристроїв лікарі можуть встановлювати їх у різні ділянки серця й активувати окремо, використовуючи різноколірні світлові сигнали. Це відкриває можливості для лікування інших порушень ритму серця, таких як аритмія.

Ця надсучасна технологія може знайти застосування й поза кардіологією – у біоелектронній медицині. Наприклад, для прискорення відновлення нервів і кісток, лікування ран або управління болем.