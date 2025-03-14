Скільки фруктів можна їсти без шкоди для організм
- Доктор Нік Норвіц з Гарварду вважає, що користь фруктів залежить від контексту їх споживання та загального раціону, а не лише від вмісту фруктози.
- Дієтологи рекомендують споживати 1,5 – 2 чашки фруктів на день, зокрема ягоди, авокадо, ківі та вишні, які багаті на антиоксиданти та корисні жири.
Фрукти традиційно вважаються невід’ємною частиною здорового харчування, однак їх вплив на організм не завжди однозначний. Чи можуть вони зашкодити, якщо споживати їх у великих кількостях?
Доктор наук із Гарварду Нік Норвіц, фахівець у галузі метаболічного здоров’я дав відповідь на це питання в інтерв'ю Fox News Digital, інформує 24 Канал. Зокрема, він наголосив, що трактування користі чи шкоди фруктів через їхній вміст цукру не зовсім коректне.
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Вплив фруктози та особливості засвоєння
Одним із ключових аспектів дослідження є вміст фруктози у різних видах фруктів. Норвіц пояснює, що ця речовина може впливати на метаболізм по-різному, залежно від її джерела та способу засвоєння організмом.
Варто знати. Фрукти з високим вмістом фруктози – манго (до 30 грамів на фрукт), виноград, джекфрут і кавун – можуть бути менш корисними для людей із порушенням обміну речовин. Водночас цитрусові, ягоди, ківі, кокоси, оливки та авокадо містять менше фруктози і краще вписуються у збалансований раціон.
Чому контекст важливий
Дослідник наголошує, що користь фруктів варто оцінювати в контексті загального раціону. Наприклад, якщо людина замінює ними солодощі або газовані напої, це однозначно позитивний вибір. Водночас, фрукти не завжди є оптимальним варіантом – у деяких випадках корисніше спожити білкову їжу або жири.
"Банан перед тренуванням і банан у сніданку людини з діабетом впливатимуть на організм по-різному", – пояснює Норвіц.
Що кажуть дієтологи
Дієтологиня Тереза Джентіле нагадує, що фрукти є джерелом клітковини, вітамінів та мінералів, а їхня рекомендована добова норма – близько 2 чашок.
При цьому вона зазначає, що натуральна фруктоза зі свіжих плодів відрізняється від доданого цукру, наприклад, у вигляді кукурудзяного сиропу. Її засвоєння не потребує інсуліну, однак надмірне споживання може впливати на метаболізм.
Кардіологічна дієтологиня Мішель Рутенштейн рекомендує дотримуватися помірності – 1,5 – 2 чашки фруктів на день є оптимальним варіантом.
Серед найбільш корисних плодів виокремлюють:
- Ягоди – багаті антиоксидантами, покращують пам’ять.
- Чорницю – позитивно впливає на когнітивні функції.
- Авокадо – містить корисні жири, необхідні для серцево-судинної системи.
- Ківі та вишню – сприяють покращенню сну.
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