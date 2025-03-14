Скільки фруктів можна їсти без шкоди для організм

Фрукти традиційно вважаються невід’ємною частиною здорового харчування, однак їх вплив на організм не завжди однозначний. Чи можуть вони зашкодити, якщо споживати їх у великих кількостях?

Доктор наук із Гарварду Нік Норвіц, фахівець у галузі метаболічного здоров’я дав відповідь на це питання в інтерв'ю Fox News Digital, інформує 24 Канал. Зокрема, він наголосив, що трактування користі чи шкоди фруктів через їхній вміст цукру не зовсім коректне.

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Вплив фруктози та особливості засвоєння

Одним із ключових аспектів дослідження є вміст фруктози у різних видах фруктів. Норвіц пояснює, що ця речовина може впливати на метаболізм по-різному, залежно від її джерела та способу засвоєння організмом.

Варто знати. Фрукти з високим вмістом фруктози – манго (до 30 грамів на фрукт), виноград, джекфрут і кавун – можуть бути менш корисними для людей із порушенням обміну речовин. Водночас цитрусові, ягоди, ківі, кокоси, оливки та авокадо містять менше фруктози і краще вписуються у збалансований раціон.

Чому контекст важливий

Дослідник наголошує, що користь фруктів варто оцінювати в контексті загального раціону. Наприклад, якщо людина замінює ними солодощі або газовані напої, це однозначно позитивний вибір. Водночас, фрукти не завжди є оптимальним варіантом – у деяких випадках корисніше спожити білкову їжу або жири.

"Банан перед тренуванням і банан у сніданку людини з діабетом впливатимуть на організм по-різному", – пояснює Норвіц.

Що кажуть дієтологи

Дієтологиня Тереза Джентіле нагадує, що фрукти є джерелом клітковини, вітамінів та мінералів, а їхня рекомендована добова норма – близько 2 чашок.

При цьому вона зазначає, що натуральна фруктоза зі свіжих плодів відрізняється від доданого цукру, наприклад, у вигляді кукурудзяного сиропу. Її засвоєння не потребує інсуліну, однак надмірне споживання може впливати на метаболізм.

Кардіологічна дієтологиня Мішель Рутенштейн рекомендує дотримуватися помірності – 1,5 – 2 чашки фруктів на день є оптимальним варіантом.

Серед найбільш корисних плодів виокремлюють: