Сколько фруктов можно есть без вреда для организм

Фрукты традиционно считаются неотъемлемой частью здорового питания, однако их влияние на организм не всегда однозначно. Могут ли они навредить, если потреблять их в больших количествах?

Доктор наук из Гарварда Ник Норвиц, специалист в области метаболического здоровья дал ответ на этот вопрос в интервью Fox News Digital, информирует 24 Канал. В частности, он отметил, что трактовка пользы или вреда фруктов из-за их содержания сахара не совсем корректна.

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Влияние фруктозы и особенности усвоения

Одним из ключевых аспектов исследования является содержание фруктозы в различных видах фруктов. Норвиц объясняет, что это вещество может влиять на метаболизм по-разному, в зависимости от ее источника и способа усвоения организмом.

Стоит знать. Фрукты с высоким содержанием фруктозы – манго (до 30 граммов на фрукт), виноград, джекфрут и арбуз – могут быть менее полезными для людей с нарушением обмена веществ. В то же время цитрусовые, ягоды, киви, кокосы, оливки и авокадо содержат меньше фруктозы и лучше вписываются в сбалансированный рацион.

Почему контекст важен

Исследователь отмечает, что пользу фруктов следует оценивать в контексте общего рациона. Например, если человек заменяет ими сладости или газированные напитки, это однозначно положительный выбор. В то же время, фрукты не всегда являются оптимальным вариантом – в некоторых случаях полезнее употребить белковую пищу или жиры.

"Банан перед тренировкой и банан в завтраке человека с диабетом будут влиять на организм по-разному", – объясняет Норвиц.

Что говорят диетологи

Диетолог Тереза Джентиле напоминает, что фрукты являются источником клетчатки, витаминов и минералов, а их рекомендуемая суточная норма – около 2 чашек.

При этом она отмечает, что натуральная фруктоза из свежих плодов отличается от добавленного сахара, например, в виде кукурузного сиропа. Ее усвоение не требует инсулина, однако чрезмерное потребление может влиять на метаболизм.

Кардиологический диетолог Мишель Рутенштейн рекомендует соблюдать умеренность – 1,5 – 2 чашки фруктов в день является оптимальным вариантом.

Среди наиболее полезных плодов выделяют: