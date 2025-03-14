Сколько фруктов можно есть без вреда для организм
- Доктор Ник Норвиц из Гарварда считает, что польза фруктов зависит от контекста их потребления и общего рациона, а не только от содержания фруктозы.
- Диетологи рекомендуют потреблять 1,5 – 2 чашки фруктов в день, в частности ягоды, авокадо, киви и вишни, которые богаты антиоксидантами и полезными жирами.
Фрукты традиционно считаются неотъемлемой частью здорового питания, однако их влияние на организм не всегда однозначно. Могут ли они навредить, если потреблять их в больших количествах?
Доктор наук из Гарварда Ник Норвиц, специалист в области метаболического здоровья дал ответ на этот вопрос в интервью Fox News Digital, информирует 24 Канал. В частности, он отметил, что трактовка пользы или вреда фруктов из-за их содержания сахара не совсем корректна.
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Влияние фруктозы и особенности усвоения
Одним из ключевых аспектов исследования является содержание фруктозы в различных видах фруктов. Норвиц объясняет, что это вещество может влиять на метаболизм по-разному, в зависимости от ее источника и способа усвоения организмом.
Стоит знать. Фрукты с высоким содержанием фруктозы – манго (до 30 граммов на фрукт), виноград, джекфрут и арбуз – могут быть менее полезными для людей с нарушением обмена веществ. В то же время цитрусовые, ягоды, киви, кокосы, оливки и авокадо содержат меньше фруктозы и лучше вписываются в сбалансированный рацион.
Почему контекст важен
Исследователь отмечает, что пользу фруктов следует оценивать в контексте общего рациона. Например, если человек заменяет ими сладости или газированные напитки, это однозначно положительный выбор. В то же время, фрукты не всегда являются оптимальным вариантом – в некоторых случаях полезнее употребить белковую пищу или жиры.
"Банан перед тренировкой и банан в завтраке человека с диабетом будут влиять на организм по-разному", – объясняет Норвиц.
Что говорят диетологи
Диетолог Тереза Джентиле напоминает, что фрукты являются источником клетчатки, витаминов и минералов, а их рекомендуемая суточная норма – около 2 чашек.
При этом она отмечает, что натуральная фруктоза из свежих плодов отличается от добавленного сахара, например, в виде кукурузного сиропа. Ее усвоение не требует инсулина, однако чрезмерное потребление может влиять на метаболизм.
Кардиологический диетолог Мишель Рутенштейн рекомендует соблюдать умеренность – 1,5 – 2 чашки фруктов в день является оптимальным вариантом.
Среди наиболее полезных плодов выделяют:
- Ягоды – богаты антиоксидантами, улучшают память.
- Чернику – положительно влияет на когнитивные функции.
- Авокадо – содержит полезные жиры, необходимые для сердечно-сосудистой системы.
- Киви и вишню – способствуют улучшению сна.
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