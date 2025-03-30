Так. гастроентеролог і автор бестселера "Кулінарна книга з клітковиною" доктор Вілл Булсевич розповів у своєму Instagram, як спеції можуть не тільки змінити смак кави, а й збагатити її корисними властивостями, передає 24 Канал.

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Пряні спеції до кави

На першому місці у його списку – кориця. Це універсальна спеція, яка поєднується з іншими прянощами, надаючи напою м'яку солодкувату нотку. Її можна додавати прямо в кавову гущу або в готовий напій. У будь-якому разі результат буде чудовим.

Для тих, хто хоче збагатити смак кави і додати ще більше користі, доктор Булсевич рекомендує спробувати гарбузові спеції, які містять корицю, імбир, мускатний горіх і гвоздику. Цей ароматний мікс нагадує осінній лате з кав'ярень і чудово смакує в будь-яку пору року.

А ось його улюблена комбінація – кориця, куркума та імбир.

Цікаво. За словами лікаря, це тріо добре поєднується з соєвим молоком, що надає напою ніжності. Така кава збагачена антиоксидантами та має протизапальні властивості, допомагає зміцнити серце і покращує травлення.

Додавання спецій до кави – простий спосіб зробити щоденний напій корисним. Тож не варто боятись кспериментувати з новими смаками і дарувати своєму організму додаткову користь, адже навіть звичайна чашка кави може бути справжнім джерелом енергії та здоров’я.