Так. гастроэнтеролог и автор бестселлера "Кулинарная книга с клетчаткой" доктор Уилл Булсевич рассказал в своем Instagram, как специи могут не только изменить вкус кофе, но и обогатить его полезными свойствами, передает 24 Канал.

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Пряные специи к кофе

На первом месте в его списке – корица. Это универсальная специя, которая сочетается с другими пряностями, придавая напитку мягкую сладковатую нотку. Ее можно добавлять прямо в кофейную гущу или в готовый напиток. В любом случае результат будет превосходным.

Для тех, кто хочет обогатить вкус кофе и добавить еще больше пользы, доктор Булсевич рекомендует попробовать тыквенные специи, которые содержат корицу, имбирь, мускатный орех и гвоздику. Этот ароматный микс напоминает осенний латте из кафе и прекрасно подходит в любое время года.

А вот его любимая комбинация – корица, куркума и имбирь.

Интересно. По словам врача, это трио хорошо сочетается с соевым молоком, что придает напитку нежности. Такой кофе обогащен антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, помогает укрепить сердце и улучшает пищеварение.

Добавление специй к кофе – простой способ сделать ежедневный напиток полезным. Поэтому не стоит бояться экспериментировать с новыми вкусами и дарить своему организму дополнительную пользу, ведь даже обычная чашка кофе может быть настоящим источником энергии и здоровья.