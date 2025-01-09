Діти отримують лікування

Директор Чернівецької обласної дитячої лікарні повідомив місцевому виданну АСС, що всі хворі діти отримують необхідну медичну допомогу в інфекційному корпусі, інформує 24 Канал.

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Пацієнтів поділили за віковими групами: діти до трьох років перебувають в одному відділенні, а старші – в іншому.

Кожен хворий розміщений в окремому ізольованому боксі, що мінімізує ризики поширення вірусу. Лікування проходить під постійним наглядом медичного персоналу.

Чому кір небезпечний

Кір – що це? Кір – це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке викликається вірусом Morbillivirus. Хвороба надзвичайно заразна і може спричинити серйозні ускладнення, такі як пневмонія, енцефаліт (запалення мозку) або навіть смерть.

Основні симптоми кору:

висока температура;

сухий кашель;

нежить;

кон’юнктивіт;

висип, який починається з обличчя та поширюється на все тіло.

Зверніть увагу! За даними Центру громадського здоров'я, у 2024 році кількість випадків кору в Україні зросла вшестеро. За 11 місяців зареєстрували 333 випадки проти 55 у 2023 році.

Як передається кір Кір передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, чхання або безпосереднього контакту з інфікованою людиною. Вірус залишається активним на поверхнях кілька годин, що підвищує ризик зараження. Один хворий може заразити до 90% нещеплених людей, які перебувають з ним в одному приміщенні. Найвразливішими до інфекції є діти до 5 років, вагітні жінки та люди з ослабленим імунітетом.

Медики наголошують, що вакцинація є найефективнішим способом профілактики кору. Щеплення захищає від інфекції або значно полегшує її перебіг, знижуючи ризик серйозних ускладнень.