Дети получают лечение
Директор Черновицкой областной детской больницы сообщил местному изданию АСС, что все больные дети получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном корпусе, информирует 24 Канал.
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Пациентов разделили по возрастным группам: дети до трех лет находятся в одном отделении, а старшие – в другом.
Каждый больной размещен в отдельном изолированном боксе, что минимизирует риски распространения вируса. Лечение проходит под постоянным наблюдением медицинского персонала.
Почему корь опасна
Основные симптомы кори:
- высокая температура;
- сухой кашель;
- насморк;
- конъюнктивит;
- сыпь, которая начинается с лица и распространяется на все тело.
Обратите внимание! По данным Центра общественного здоровья, в 2024 году количество случаев кори в Украине выросло в шесть раз. За 11 месяцев зарегистрировали 333 случая против 55 в 2023 году.
Как передается корьКорь передается воздушно-капельным путем во время кашля, чихания или непосредственного контакта с инфицированным человеком. Вирус остается активным на поверхностях несколько часов, что повышает риск заражения. Один больной может заразить до 90% непривитых людей, которые находятся с ним в одном помещении. Самыми уязвимыми к инфекции являются дети до 5 лет, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.
Медики отмечают, что вакцинация является самым эффективным способом профилактики кори. Прививка защищает от инфекции или значительно облегчает ее течение, снижая риск серьезных осложнений.