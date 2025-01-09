Дети получают лечение

Директор Черновицкой областной детской больницы сообщил местному изданию АСС, что все больные дети получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном корпусе, информирует 24 Канал.

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Пациентов разделили по возрастным группам: дети до трех лет находятся в одном отделении, а старшие – в другом.

Каждый больной размещен в отдельном изолированном боксе, что минимизирует риски распространения вируса. Лечение проходит под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Почему корь опасна

Корь – что это? Корь – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом Morbillivirus. Болезнь чрезвычайно заразна и может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, энцефалит (воспаление мозга) или даже смерть.

Основные симптомы кори:

высокая температура;

сухой кашель;

насморк;

конъюнктивит;

сыпь, которая начинается с лица и распространяется на все тело.

Обратите внимание! По данным Центра общественного здоровья, в 2024 году количество случаев кори в Украине выросло в шесть раз. За 11 месяцев зарегистрировали 333 случая против 55 в 2023 году.

Как передается корь Корь передается воздушно-капельным путем во время кашля, чихания или непосредственного контакта с инфицированным человеком. Вирус остается активным на поверхностях несколько часов, что повышает риск заражения. Один больной может заразить до 90% непривитых людей, которые находятся с ним в одном помещении. Самыми уязвимыми к инфекции являются дети до 5 лет, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Медики отмечают, что вакцинация является самым эффективным способом профилактики кори. Прививка защищает от инфекции или значительно облегчает ее течение, снижая риск серьезных осложнений.