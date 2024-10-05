Про це пише South China Morning Post. Що відомо про небезпечний штам та як швидко поширюється інфекція, розповідає 24 Канал.

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Скільки уже людей інфіковано

Згідно з останніми даними, 91 людина звернулася до лікарень, зареєстровано 4 смертельних випадки інфікування. Хвороба проявляється сепсисом та абсцесом суглобів.

"Ще у 12 пацієнтів, які страждають на потенційно смертельну бактеріальну інфекцію, підтвердили позитивний результат на штам, пов’язаний із контактом із сирою прісноводною рибою, який призвів до спалаху 91 випадку в Гонконзі", – повідомило видання.

Зазначають, що за останні два тижні загальна щоденна кількість госпіталізованих пацієнтів, інфікованих бактерією, залишається стабільною, попри нові випадки інфікування.

Початок спалаху інфекції

У Центрі охорони здоров'я Китаю (CHP) заявили, що причиною зараження є контакт із сирою прісноводною рибою.

Медики спостерігають за темпами поширення інфекції. Зокрема, тенденцію до зростання кількості пацієнтів із позитивним тестом на інвазивний стрептокок групи В фіксують із серпня – вересня.

Тоді кількість хворих становила близько 30 пацієнтів. При цьому близько 90 відсотків хворих повідомляли, що контактували із сирою прісноводною рибою перед тим, як захворіти. Також семеро хворих зазначали, що у них були рани на руці на момент контакту із сирою рибою.

Дослідження також виявил, що штам ST283 у зразках навколишнього середовища та рибі, яку зібрали з рибного кіоску на ринку Шек Ву Хуей, був ідентичним тому, що який виявили у пацієнтів.

Важливо! У CHP заявили, що інфікована риба не надходила з конкретного ринку. Випадки захворювання зареєстровані на 14 ринках у 7-ми районах.

При цьому місцеві органи охорони здоров'я запевнили, що провели очищення та дезінфекцію всіх прилавків з прісноводною рибою на ринку.

Медики радять жителям дотримуватись гігієнічних заходів, зокрема мити руки під час роботи з сирою рибою та морепродуктами.

Що відомо про штам стрептокока групи B

Стрептокок групи В – це бактерія, яка зазвичай зустрічається в кишечнику, сечовивідних і репродуктивних шляхах. Зазвичай вона не є шкідливою і не викликає жодних симптомів, але потенційно може спричинити інфекції в крові, кістках, легенях або захисних мембранах, що покривають головний і спинний мозок.

Інфекція піддається лікуванню антибіотиками, якщо його розпочато на ранній стадії захворювання.