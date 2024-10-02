Зокрема, професор Школи медицини Дьюка Майкл Піньоне вважає, що наразу науковці близькі до того, щоб "перетворити ті захворювання, які вважають поширеними видами раку, на рідкісні захворювання". Тож, розповідаємо про ці 4 види інфекцій та те, як попереджуючи їх, ви можете захиститись від раку.

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Вірус папіломи людини (ВПЛ)

Вірус ВПЛ передається статевим шляхом. У більшості носіїв вірусу, інфекція проходить самостійно. Однак, приблизно у 10% жінок в шийці матки розвивається стійка інфекція з високим ризиком онкології.

Більшість людей, які живуть статевим життям, хоча б раз у житті інфікуються вірусом папіломи людини. Використання презервативів може захистити від вірусу, проте найкращим захистом є вакцинація.

Український Центр громадського здоров'я радить вакцинувати дітей 2-ма дозами у віці 9 – 14 років, до початку статевого життя. Вакцинацію проводять і хлопцям, адже вони можуть бути носіями вірусу.

Пацієнтам з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) потрібно ввести 3 дози вакцини.

При цьому вакцинація проти ВПЛ рекомендована не всім дорослим старше 26 років, адже після у цьому віці щеплення може бути менш ефективною. Однак, як додали у ЦГЗ, після консультації з лікарем дорослі у віці від 27 до 45 років також можуть зробити щеплення.

Гепатит В і С

Віруси гепатиту можуть викликати рак печінки – вони є причиною запалення, яке призводить до рубцювання та цирозу. У деяких випадках унаслідок гепатиту В змінюються здорові клітини печінки.

Шляхи передачі гепатиту B:

від інфікованої матері до дитини;

від інфікованої дитини до здорової впродовж перших 5-ти років життя;

під час незахищеного статевого контакту;

зі слиною, до прикладу, через поцілунок;

разом з різними рідинами організму: менструальною кров’ю, вагінальними виділеннями чи спермою;

через повторне використання шприців і голок.

Натомість вірус гепатиту С передається через кров.

У випадку гепатиту В ефективними способом запобігання інфікування є вакцинація. Також щеплення знижує ризик розвитку хронічних насліків у д96% випадків. Дитина має отримати 3 дози вакцини.

А ось вакцини проти гепатиту С не існує, найкращий спосіб запобігти ризику інфікування – не використовувати спільні голки.

Гелікобактер пілорі (H. pylori)

Бактеріальна інфекція H. pylori дуже поширена, її носіями є близько половини населення світу. При цьому лише у 1 – 3% з них розвивається рак.

Бактерії містяться в слині, нальоті на зубах і фекаліях. Інфікування зазвичай відбувається в дитинстві через родинний контакт і у більшості випадків протікає безсимптомно.

Інфекція здатна викликати хронічне запалення слизової оболонки шлунка, яке сприяє розвитку раку. Також гелікобактер пілорі приносить токсичні білки в клітини, вони можуть викликати мутації.

Найкращий спосіб запобігти поширенню H. pylori – це уникати спільного використання посуду, склянок та зубних щіток. Ретельно мити рук з милом перед приготуванням їжі, а також після відвідування туалету.