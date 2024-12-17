Смерть хлопчика під час лікування зубів

Мама Єремія зазначає, що вранці 13 листопада її син був активним і бавився у палаті та коридорі до моменту анестезії. Вона вимагає, щоб їй нарешті пояснили справжню причину смерті сина, а не намагалися зробити його хворим, повідомляє 24 Канал з посиланням на "20 хвилин Тернопіль".

Також на тему Смерть дитини під час лікування зубів в Тернополі: лікарці оголосили підозру

О 17:00 лікарі сказали, що дитина у критичному стані, але не знають, що трапилося. Наголошували на тому, що він слабкий і має проблеми зі здоров’ям. Я запевняла їх, що напередодні стоматологічної процедури мій син був абсолютно здоровим. У лікарів є всі аналізи, він бігав, не мав ніяких серйозних проблем,

– згадує Руслана.

Приблизно о 21:00 13 листопада лікарі повідомили батькам, що у хлопчика зупинилося серце, і його не вдалося врятувати.

Експертиза та слідчі дії

У листопаді 2023 року клініко-експертна комісія Тернополя ознайомилася з документами та провела оцінку якості медичної допомоги в обласній дитячій клінічній лікарні. За даними джерел редакції "20 хвилин Тернопіль", під час надання медичних послуг медики допустили ряд помилок.

У документації не акцентували на передвісниках критичного стану (тахікардія, гіпертензія, падіння сатурації тощо). Також виникають питання щодо дозувань препаратів, які призначали дитині, якій ще не виповнилося двох років. Судово-медичну експертизу проводили в Харкові, і результати довелося чекати місяцями.

У ході перевірки встановили, що лікар-анестезіолог допустила хлопчика до операції, попри протипокази, і не призначила додаткових обстежень. Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті хлопчика стала гостра легенево-серцева недостатність,

– прокоментували у відділі комунікацій поліції Тернопільської області.

Тож факт смерті дитини під час стоматологічної процедури був внесений до ЄРДР згідно з частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником). Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура, а досудове розслідування проводять слідчі поліції. Лікарці вже повідомили про підозру.