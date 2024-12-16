За даними слідства, 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі під загальним наркозом проходила стоматологічна процедура для хлопчика віком 1 рік і 10 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Смерть дитини під час лікування зубів

До державної клініки в Тернополі звернулася мама з хлопчиком, щоб видалити карієс у дитини. За словами медиків, для проведення процедури через вік хлопчика необхідно було виконати її під наркозом.

Перед операцією батькам надали направлення для аналізів. Через півтори години після початку лікування, коли стоматологи встигли обробити більшість зубів, у хлопчика різко впав тиск.

Дитину терміново госпіталізували в реанімацію, де вона, на жаль, померла. Судово-медична експертиза підтвердила, що попередньою причиною смерті стало гостре легенево-серцеве захворювання.

Лікарці оголосили підозру

Лікарка, яка проводила процедуру, отримала підозру за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу – за неналежне виконання службових обов’язків. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років з обмеженням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваної та її відсторонення від займаної посади.