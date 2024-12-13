Як це вплине на людей, які вже мають інвалідність, коли їм потрібно проходити нову комісію та чи втратять вони пільги, у цих та інших питаннях розібрався 24 Канал.

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Хто втратить статус інвалідності

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що документи, видані МСЕК, залишають свою силу, разом з усіма правами, виплатами, пільгами, відстрочками та соціальними послугами до дати наступного огляду. Зазвичай наступний огляд призначають через рік після встановлення не довічної інвалідності.

А особи з довічною інвалідністю звільнені від необхідності проходити повторне оцінювання. Це можливо лише в разі особистого бажання людини або за рішенням суду.

Якщо повторна перевірка була запланована на першу половину 2025 року, термін автоматично буде продовжено на шість місяців, до 30 червня 2025 року, починаючи з дати проведення оцінки повсякденної діяльності.

Цю інформацію підтвердила і заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук. За її словами, на робочій нараді з реформи МСЕК, усі профільні міністри погодились зі збереженням пільг для більшості громадян.

Дотичні представники Уряду запевнили на нараді, що зміни законодавства не означають, що громадяни можуть втратити статуси, які до того були отримані за попереднім законодавством. Тобто, всі законно отримані статуси та відповідні виплати зберігаються,

– пояснила Верещук.

Як відбуватиметься встановлення інвалідності

Щоб пройти повторне оцінювання, потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря, який надасть відповідне направлення. Оцінювання буде проводитися експертними командами на основі нових стандартів.

Пацієнти, які пропустили повторний огляд з поважних причин, повинні пройти його до наступних термінів:

1 листопада 2025 року – для чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають II або III групу інвалідності;

1 квітня 2026 року – для всіх інших категорій.

Хто може не проходити повторний огляд

Необов'язковим є проходження повторного огляду для таких осіб:

людей з пожиттєвою інвалідністю;

людей, що мають серйозні захворювання (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо);

людей, які перебуває у зонах бойових дій або на окупованих територіях;

військовослужбовців та правоохоронців до завершення служби.

Якщо документи вже подані до МСЕК, і дата засідання запланована на 2025 рік, справа буде передана до відповідного медичного закладу, де працюватимуть експертні групи. Розгляд відбуватиметься у визначений МСЕК день.

Для пацієнтів з тимчасовою інвалідністю, які мають пройти оцінювання у 2025 році, документи, видані МСЕК, залишаються чинними до моменту оцінки. Їх також можна використовувати для продовження відстрочки в ТЦК та для угод про компенсацію витрат на послуги догляду.

Перевірка державних службовців

У Міністерстві охорони здоров'я утворили міжвідомчу робочу групу, яка проведе перевірку обґрунтованості рішень МСЕК. Ця перевірка охопить 1700 осіб, які займають державні посади.

Серед справ, що підлягають перегляду, 32% складають працівники податкової служби України, 26% – працівники прокуратури, а 17% – митники. Крім того, 25% становлять співробітники інших державних установ.

Як зазначають у МОЗ, ці справи направлені на експертизу для оцінки обґрунтованості рішень, прийнятих медико-соціальними експертними комісіями.

Список посадовців, чиї справи будуть переглянуті, буде доповнюватися в міру надходження нової інформації від правоохоронних органів.