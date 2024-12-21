Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Скільки літрів крові в організмі людини

Зазвичай об'єм крові в організмі дорослої людини становить приблизно 7 – 8% від маси тіла. Наприклад, чоловік вагою близько 70 – 80 кілограмів має 5 – 6 літрів, а жінка 60 – 70 кілограмів – на 1 літр менше.

Кров транспортується трьома типами судин: артеріями, венами та капілярами. Артерії відповідають за доставку збагаченої киснем крові від серця до різних органів по всьому тілу. І навпаки, вени відіграють вирішальну роль у поверненні знекисненої крові до серця. Капіляри слугують критично важливим зв'язком між артеріями та венами, полегшуючи доставку кисню та поживних речовин до тканин.

Види кровотеч

Кровотеча може виникати в різних місцях тіла і зазвичай вражає всі три типи кровоносних судин: артерії, вени та капіляри. Артеріальна найнебезпечніша, оскільки може призвести до критичних для життя ситуацій через швидку втрату крові.

Натомість венозна кровотеча зазвичай вважається менш тяжкою, ніж артеріальна, але все одно потребує негайного медичного втручання.

Капілярна кровотеча, яка часто виникає внаслідок незначних травм, може викликати дискомфорт, але зазвичай не становить значного ризику для здоров'я.

Як швидко людина може померти від втрати крові

Втрата понад 30% загального об'єму крові становить значний ризик для здоров'я і вимагає негайного медичного втручання. У критичних випадках люди, які швидко втрачають від 2 до 2,5 літрів крові, можуть зіткнутися з небезпечними для життя наслідками, причому смерть може настати вже через 2 – 3 хвилини.

Медичні працівники наголошують на важливості швидкої та ефективної зупинки кровотечі, яка може мати вирішальне значення для порятунку життя та мінімізації ризику серйозних ускладнень.