Раніше сімейні лікарі мали змогу надавати скерування на більшість обстежень, включно з ультразвуковою діагностикою (УЗД), рентгеном, магнітно-резонансною томографією (МРТ) та комп'ютерною томографією (КТ), про це "УП. Життя" повідомила очільниця НСЗУ Наталія Гусак, передає 24 Канал.

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Які обстеження залишились доступні

Наразі первинні лікарі можуть направляти пацієнтів лише на такі види діагностики:

УЗД (наприклад, органів черевної порожнини, щитоподібної залози, сечового міхура); рентген (зокрема грудної клітки чи кінцівок); холтерівський моніторинг; ендоскопічні обстеження систем травлення, дихання, урології та гінекології; базові лабораторні аналізи.

Ці дослідження включені у пакет послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", який фінансується НСЗУ.

На які обстеження більше не можуть скеровувати сімейні лікарі

Однак напрямки на складніші обстеження як-от МРТ, КТ, спірометрію чи розширені аналізи відтепер може виписувати лише вузькопрофільний спеціаліст, який займається лікуванням конкретної патології пацієнта.

Мета змін, за задумом НСЗУ, полягає у впорядкуванні процесу маршрутизації пацієнтів, уникненні дублювання скерувань та зменшенні випадків безпідставного призначення обстежень.

На цей час технічних обмежень для первинних лікарів щодо створення таких напрямків немає. Однак дослідження, що призначені з порушенням нових правил, держава не оплатить, про що зауважила Наталія Гусак.