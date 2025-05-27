Нові результати дослідження, представлені на Європейському кардіологічному конгресі, охопили 1792 особи віком від 45 до 73 років, повідомляє 24 Канал з посилання на The New York Post.

Також на тему Кому краще допомагають ліки від зайвої ваги як Ozempic

Чому WtHR кращий за ІМТ

Упродовж 13 років спостережень у 132 з них була діагностована серцева недостатність. Аналіз показав: якщо WtHR дорівнює або перевищує 0,65 (тобто об’єм талії складає 65% від зросту), ризик розвитку серцевої недостатності зростає майже втричі.

Головна перевага WtHR у тому, що цей показник відображає рівень вісцерального ожиріння – одного з ключових чинників ризику серцево-судинних хвороб, діабету та передчасної смерті. Окрім того, цей показник дуже легко визначити самостійно – достатньо мати під рукою звичайний сантиметр.

Як самостійно обчислити свій WtHR

1. Виміряйте талію (на рівні пупка, не втягуючи живіт).

2. Поділіть отримане значення на свій зріст.

3. Оптимальний результат – менше ніж 0,5 (наприклад, якщо ваш зріст 170 см, об’єм талії не має перевищувати 85 см).

Найкраще співвідношення – коли ваша талія менша за половину зросту,

– розповів доктор Джон Молвін з Лундського університету.

Високий показник WtHR свідчить не лише про ризик серцево-судинних захворювань, а й може бути пов’язаний з іншими проблемами – такими, як діабет 2-го типу, гіпертонія та метаболічний синдром. Дослідники планують з’ясувати, наскільки WtHR може слугувати індикатором різних хронічних станів.