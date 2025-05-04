Переваги шпинату та броколі
Шпинат, броколі та інші некрахмалисті овочі можуть бути ефективними у підтримці нормального рівня цукру в крові. Включення їх у щоденний раціон, особливо в сирому вигляді та перед вживанням вуглеводів, може сприяти кращому контролю глікемії та загальному здоров'ю, інформує 24 Канал з посиланням на дані досліджень.
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Шпинат: багатий на магній і клітковину
Шпинат містить багато магнію, який може знижувати ризик розвитку діабету 2 типу. Також він багатий на клітковину, що сприяє повільнішому засвоєнню вуглеводів і стабілізує рівень цукру в крові.
Броколі: джерело сульфорафану
Броколі містить сульфорафан – сполуку, яка може знижувати рівень глюкози в крові та покращувати чутливість до інсуліну.
Броколі допоможе контролювати рівень цукру в крові / Фото Unsplash
Інші овочі, що підтримують нормальний рівень цукру
Окрім шпинату та броколі, інші овочі також можуть бути корисними:
- Капуста – багата на вітамін C і клітковину, що допомагає уповільнити травлення та запобігти різким стрибкам цукру.
- Огірки – мають високий вміст води та низький вміст вуглеводів, що сприяє гідратації та контролю апетиту.
- Цвітна капуста – низьковуглеводний овоч, який можна використовувати як замінник рису або картоплі.
Рекомендації щодо вживання
Краще обирати сирі овочі. Річ у тім, що вживання овочів у сирому вигляді зберігає більше поживних речовин.
А ще варто враховувати порядок вживання продуктів. Так, споживання овочів перед вуглеводами може зменшити післяобідні стрибки глюкози.
Ще один важливий фактор – регулярність. Варто додавати овочі в кожен прийом їжі для стабільного контролю рівня цукру.