Переваги шпинату та броколі

Шпинат, броколі та інші некрахмалисті овочі можуть бути ефективними у підтримці нормального рівня цукру в крові. Включення їх у щоденний раціон, особливо в сирому вигляді та перед вживанням вуглеводів, може сприяти кращому контролю глікемії та загальному здоров'ю, інформує 24 Канал з посиланням на дані досліджень.

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Шпинат: багатий на магній і клітковину

Шпинат містить багато магнію, який може знижувати ризик розвитку діабету 2 типу. Також він багатий на клітковину, що сприяє повільнішому засвоєнню вуглеводів і стабілізує рівень цукру в крові.

Броколі: джерело сульфорафану

Броколі містить сульфорафан – сполуку, яка може знижувати рівень глюкози в крові та покращувати чутливість до інсуліну.

Броколі допоможе контролювати рівень цукру в крові / Фото Unsplash

Інші овочі, що підтримують нормальний рівень цукру

Окрім шпинату та броколі, інші овочі також можуть бути корисними:

Капуста – багата на вітамін C і клітковину, що допомагає уповільнити травлення та запобігти різким стрибкам цукру.

Огірки – мають високий вміст води та низький вміст вуглеводів, що сприяє гідратації та контролю апетиту.

Цвітна капуста – низьковуглеводний овоч, який можна використовувати як замінник рису або картоплі.

Рекомендації щодо вживання

Краще обирати сирі овочі. Річ у тім, що вживання овочів у сирому вигляді зберігає більше поживних речовин.

А ще варто враховувати порядок вживання продуктів. Так, споживання овочів перед вуглеводами може зменшити післяобідні стрибки глюкози.

Ще один важливий фактор – регулярність. Варто додавати овочі в кожен прийом їжі для стабільного контролю рівня цукру.