Розуміння, яких продуктів потрібно уникати, не складно – основна мета підтримка стабільного рівня цукру в крові та запобіганні ускладненням, таким як захворювання серця, повідомляє 24 Канал з посилання на healthline.

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Які продути потрібно їсти, якщо у вас діабет

Збалансована дієта відіграє важливу роль у профілактиці та управлінні діабетом. Ось 16 найкращих продуктів для людей з діабетом обох типів:

Жирна риба

Жирна риба, така як лосось, сардини, оселедець, анчоуси та скумбрія, є джерелом омега-3 жирних кислот (DHA та EPA), які корисні для серцевого здоров'я. Регулярне вживання жирної риби може знизити ризик захворювань серця, покращити кров’яний тиск і допомогти в контролі ваги.

Листова зелень

Листова зелень, така як шпинат і капуста, надзвичайно поживна та низькокалорійна. Вона містить дуже мало вуглеводів, що робить її чудовим вибором для стабілізації рівня цукру в крові. Ці овочі також є хорошим джерелом вітаміну C, який може допомогти знизити запалення.

Авокадо

Авокадо містить менш як 1 грам цукру та вуглеводів, насичений клітковиною та здоровими жирами, що робить його ідеальним перекусом для людей з діабетом. Дослідження показують, що споживання авокадо може бути пов’язане зі зниженням маси тіла та зменшенням інсулінорезистентності.

Яйця

Регулярне вживання яєць може знизити ризик захворювань серця, покращуючи інсулінову чутливість і знижуючи кров’яний тиск. Вживання яєць у рамках збалансованої дієти може допомогти також у контролі рівня цукру в крові.

Боби

Боби є відмінним джерелом вітамінів групи B, корисних мінералів та клітковини. Вони мають низький глікемічний індекс, що є важливим для контролю діабету і профілактики серцево-судинних захворювань.

Грецький йогурт

Грецький йогурт пов'язують зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу. Він містить низьку кількість вуглеводів і високий вміст білка, що може сприяти зниженню ваги та підтримці здорових рівнів цукру в крові.

Горіхи

Горіхи можуть знижувати запалення та покращувати здоров'я серця. Регулярне вживання горіхів може також допомогти у контролі рівня глюкози в крові у людей з діабетом.

Броколі

Броколі є надзвичайно поживним овочем. У пів склянки вареного броколі міститься всього 27 калорій та 3 грами вуглеводів, а також важливі поживні речовини, такі як вітамін C і магній.

Оливкова олія

Оливкова олія містить олеїнову кислоту, корисну для рівня цукру та зниження рівня тригліцеридів. Вона також має антиоксидантні властивості, які можуть бути корисні для серцевого здоров'я.

Насіння льону

Насіння льону є джерелом омега-3 жирів та клітковини, що може підтримувати здоров'я серця та рівень цукру в крові.

Полуниця

Полуниця – це низькокалорійний фрукт, багатий антиоксидантами, які можуть допомогти покращити чутливість до інсуліну та зменшити запалення у людей з діабетом.

Часник

Часник є дуже поживним продуктом, який може допомогти регулювати рівень цукру в крові та холестерину, що корисно для людей з діабетом.

Кабачки

Кабачки є низькокалорійними овочами з низьким глікемічним індексом. Вони містять корисні антиоксиданти та можуть допомогти знизити рівень цукру в крові.

Продукти, яких потрібно уникати, якщо у вас діабет

Ось декілька продуктів, які можуть викликати підвищення рівня цукру в крові або сприяти набору ваги:

Борошняні вироби та рис. Білий хліб, паста та рис містять багато вуглеводів і мало клітковини.

Білий хліб, паста та рис містять багато вуглеводів і мало клітковини. Напої з доданим цукром. Напої, такі як газовані води та солодкий чай, містять концентрований цукор, що може підвищувати рівень цукру в крові.

Напої, такі як газовані води та солодкий чай, містять концентрований цукор, що може підвищувати рівень цукру в крові. Смажені продукти. Вони містять багато трансжирів і калорій, що може призводити до набору ваги.

Вони містять багато трансжирів і калорій, що може призводити до набору ваги. Алкоголь. Люди з діабетом зазвичай повинні обмежити споживання алкоголю, оскільки він може підвищувати ризик падіння рівня цукру в крові.

Люди з діабетом зазвичай повинні обмежити споживання алкоголю, оскільки він може підвищувати ризик падіння рівня цукру в крові. Цукерки. Містять високу кількість цукру, що може викликати сплески та падіння рівня цукру в крові.

Містять високу кількість цукру, що може викликати сплески та падіння рівня цукру в крові. Оброблене м'ясо. Високий вміст натрію та шкідливих сполук, пов'язаних із серцевими захворюваннями.

Високий вміст натрію та шкідливих сполук, пов'язаних із серцевими захворюваннями. Фруктові соки. Хоча свіжі фруктові соки можна вживати в помірних кількостях, краще надавати перевагу цілим фруктам, які містять клітковину.

Люди з діабетом завдяки дієті можуть ефективно управляти своїм рівнем цукру в крові та покращувати своє загальне здоров'я.