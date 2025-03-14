Як одруження впливає на набір ваги у чоловіків та жінок

Одруження підвищує ймовірність ожиріння у чоловіків більш ніж у три рази, натомість у жінок такого зв’язку не виявлено. Однак, обидві статі стикаються з підвищеним ризиком набору зайвої ваги після шлюбу.

Науковці пояснюють це тим, що чоловіки після одруження більше споживають їжі та стають менш активними, тоді як жінки, відчуваючи соціальний тиск, намагаються підтримувати стрункість. Про це пише видання The Guardian, передає 24 Канал.

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Як різні фактори впливають на вагу людей

У рамках дослідження науковці проаналізували медичні дані майже 2500 поляків, середній вік яких становив 50 років, що дозволило дослідити й тих, хто давно перебуває у шлюбі. Як з’ясувалося, шлюб збільшує ймовірність набору зайвої ваги у чоловіків на 62%, а у жінок – на 39%.

Дослідники також встановили, що вік є вагомим чинником ризику набору зайвої ваги та ожиріння. Кожен рік додавав чоловікам 3% до ризику надмірної ваги, а жінкам – 4.

Щодо ожиріння, то ризик зростав щороку на 4% у чоловіків і на 6 відсотків у жінок. Це може частково пояснити високий рівень ожиріння у чоловіків у шлюбі, оскільки вони часто одружуються у старшому віці, ніж жінки виходять заміж.

Крім того, у жінок виявлені унікальні фактори ризику, які не характерні для чоловіків. Наприклад, депресія вдвічі збільшує ймовірність ожиріння. Так само брак знань щодо власного здоров’я підвищує цей ризик на 43%.

Також жінки з малих міст частіше мають ожиріння. Через те, що причини зайвої ваги та ожиріння у чоловіків і жінок відрізняються, науковці пропонують створювати окремі профілактичні програми для кожної статі.

Як не набирати вагу

Щоб уникнути набору ваги, важливо дотримуватись кількох ключових принципів здорового способу життя. Так, знову він, але, на жаль, ефективніших методів людство поки не має.

Збалансоване харчування

Контроль калорійності. Споживайте стільки калорій, скільки витрачаєте. Якщо ви не впевнені у своїх потребах, є багато зручних калькуляторів калорій онлайн.

Їжте більше овочів і фруктів. Вони багаті на клітковину, вітаміни й мінерали, а також мають низьку калорійність.

Обмежте споживання цукру та швидких вуглеводів. Намагайтеся уникати продуктів із високим вмістом цукру, як-от солодощів, газованих напоїв та фастфуду.

Їжте білок. Він забезпечує ситість і сприяє збереженню м'язової маси. Додайте до раціону яйця, рибу, м'ясо, бобові та молочні продукти.

Фізична активність

Регулярні тренування. 30 – 60 хвилин фізичної активності у більшість днів тижня допоможуть підтримувати вагу. Це може бути ходьба, біг, велосипед, плавання чи танці.

Силові вправи. Вони допомагають підтримувати м'язову масу, що сприяє кращому обміну речовин.

Рух у повсякденному житті. Ходіть пішки, користуйтеся сходами замість ліфта, робіть розминку під час роботи.

Режим сну

Достатній сон. Від 7 до 9 годин сну на добу. Недосипання може призводити до збільшення апетиту та набору ваги. Намагайтеся лягати та вставати в один і той самий час.

Уникайте дієт, які обіцяють миттєвий результат

Надмірно строгі дієти часто призводять до зривів та швидкого повернення ваги. Краще дотримуватися збалансованого та довгострокового підходу.