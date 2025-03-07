Темі семаглутиду, що є основою препаратів для лікування ожиріння та діабету другого типу, присвячено чимало наукових досліджень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

Також на тему Справжній прорив: устриці знищили стійкі до антибіотиків бактерії

Популярність семаглутиду і проблеми зловживання

Ця речовина входить до переліку життєво важливих ліків, оскільки дозволяє знижувати вагу, зменшувати ризик серцево-судинних захворювань і навіть деяких видів раку, пов’язаних із ожирінням.

Водночас його застосування супроводжується низкою серйозних побічних ефектів: від сильної нудоти до можливого зростання ризику появи пухлин щитоподібної залози. Крім того, було зафіксовано зв’язок між прийманням препарату та еректильною дисфункцією у чоловіків, які не страждають на діабет, а також зареєстровані смертельні випадки.

Потенційний "вбивця" семаглутиду

Дослідники зі Стенфордського університету (США) вивчили різні білки з групи прогормонів – молекул, що активуються при розщепленні на пептиди, які виконують важливі гормональні функції.

У ході дослідження було виявлено природну молекулу, названу BRP, яка пригнічує відчуття голоду та знижує вагу, не спричиняючи побічних реакцій, характерних для семаглутиду, таких як нудота, запори та втрата м’язової маси.

BRP діє іншим, але схожим із семаглутидом шляхом, стимулюючи певні нейрони у мозку. Цей механізм вважається більш цілеспрямованим у боротьбі із зайвою вагою, тоді як семаглутид взаємодіє з рецепторами, розташованими також у кишківнику, підшлунковій залозі та інших тканинах.

В експериментах із мишами, які страждають на ожиріння, з’ясувалося, що два тижні щоденних ін’єкцій BRP призвели до втрати в середньому трьох грамів жирової маси, тоді як контрольна група набрала аналогічну кількість. Подібні результати були зафіксовані і у свиней: зменшення ваги без ознак нудоти.

Тепер науковці налаштовані на якнайшвидше проведення клінічних випробувань за участю людей.