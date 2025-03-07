Теме семаглутида, что является основой препаратов для лечения ожирения и диабета второго типа, посвящено немало научных исследований, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Популярность семаглутида и проблемы злоупотребления

Это вещество входит в перечень жизненно важных лекарств, поскольку позволяет снижать вес, уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака, связанных с ожирением.

В то же время его применение сопровождается рядом серьезных побочных эффектовот сильной тошноты до возможного роста риска появления опухолей щитовидной железы. Кроме того, была зафиксирована связь между приемом препарата и эректильной дисфункцией у мужчин, не страдающих диабетом, а также зарегистрированы смертельные случаи.

Потенциальный "убийца" семаглутида

Исследователи из Стэнфордского университета (США) изучили различные белки из группы прогормонов – молекул, активирующихся при расщеплении на пептиды, выполняющих важные гормональные функции.

В ходе исследования было обнаружено природную молекулу, названную BRP, которая подавляет чувство голода и снижает вес, не вызывая побочных реакций, характерных для семаглутида, таких как тошнота, запоры и потеря мышечной массы.

BRP действует другим, но похожим с семаглутидом путем, стимулируя определенные нейроны в мозге. Этот механизм считается более целенаправленным в борьбе с лишним весом, тогда как семаглутид взаимодействует с рецепторами, расположенными также в кишечнике, поджелудочной железе и других тканях.

В экспериментах с мышами, страдающими ожирением, выяснилось, что две недели ежедневных инъекций BRP привели к потере в среднем трех граммов жировой массы, тогда как контрольная группа набрала аналогичное количество. Подобные результаты были зафиксированы и у свиней: уменьшение веса без признаков тошноты.

Теперь ученые настроены на скорейшее проведение клинических испытаний с участием людей.