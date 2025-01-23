Они не только уничтожают бактерии, но и усиливают эффективность антибиотиков, которые часто теряют свою действенность из-за растущей устойчивости бактерий к лекарствам. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале PLOS One, передает 24 Канал.

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Устрицы обладают антибактериальными свойствами

Устрицы постоянно фильтруют воду, что позволяет им справляться с огромным количеством микробов. Их кровь, известна как гемолимфа, содержит белки с антимикробным действием. Эти белки способны разрушать биопленки – защитные структуры, которые бактерии создают для защиты от антибиотиков и иммунной системы. Биопленка функционирует как крепость, которую белки устриц могут разрушить, облегчая доступ антибиотиков к бактериям.

В ходе экспериментов исследователи испытали влияние этих белков на бактерии, которые вызывают серьезные инфекции, такие как пневмония и тонзиллит, в частности Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus aureus, известный как "золотистый стафилококк".

Устрицы усиливают действие антибиотиков

Белки из устриц не только уничтожали бактерии, но и усиливали действие антибиотиков (ампициллина, гентамицина, ципрофлоксацина и других) в 2 – 32 раза.

Устойчивость к антибиотикам является серьезной угрозой для человечества, усложняя лечение многих инфекций с каждым годом. Белки гемолимфы устриц могут стать основой новых стратегий в борьбе с устойчивыми микробами. Кроме того, исследования показали, что эти белки безопасны для человеческих клеток.

Гемолимфа содержит набор белков, которые не только уничтожают бактерии, но и препятствуют прикреплению их к клеткам,

– рассказала одна из авторов исследования профессор Кирстен Бенкендорф.

В дополнение к перспективе разработки новых лекарств, устрицы также полезны для здоровья, поскольку они богаты цинком, полиненасыщенные жирные кислоты и витаминами, которые способствуют укреплению иммунной системы.

Исследователи подчеркивают значительный потенциал природных ресурсов в решении одной из ключевых медицинских проблем нашего времени.