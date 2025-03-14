Как женитьба влияет на набор веса у мужчин и женщин

Женитьба повышает вероятность ожирения у мужчин более чем в три раза, зато у женщин такой связи не обнаружено. Однако, оба пола сталкиваются с повышенным риском набора лишнего веса после брака.

Ученые объясняют это тем, что мужчины после женитьбы больше потребляют пищи и становятся менее активными, тогда как женщины, чувствуя социальное давление, пытаются поддерживать стройность. Об этом пишет издание The Guardian, передает 24 Канал.

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Как различные факторы влияют на вес людей

В рамках исследования ученые проанализировали медицинские данные почти 2500 поляков, средний возраст которых составлял 50 лет, что позволило исследовать и тех, кто давно состоит в браке. Как выяснилось, брак увеличивает вероятность набора лишнего веса у мужчин на 62%, а у женщин – на 39%.

Исследователи также установили, что возраст является весомым фактором риска набора лишнего веса и ожирения. Каждый год добавлял мужчинам 3% к риску избыточного веса, а женщинам – 4.

По ожирению, то риск рос ежегодно на 4% у мужчин и на 6 процентов у женщин. Это может частично объяснить высокий уровень ожирения у мужчин в браке, поскольку они часто женятся в старшем возрасте, чем женщины выходят замуж.

Кроме того, у женщин обнаружены уникальные факторы риска, которые не характерны для мужчин. Например, депрессия вдвое увеличивает вероятность ожирения. Так же недостаток знаний о собственном здоровье повышает этот риск на 43%.

Также женщины из малых городов чаще имеют ожирение. Из-за того, что причины лишнего веса и ожирения у мужчин и женщин отличаются, ученые предлагают создавать отдельные профилактические программы для каждого пола.

Как не набирать вес

Чтобы избежать набора веса, важно придерживаться нескольких ключевых принципов здорового образа жизни. Да, снова он, но, к сожалению, эффективных методов человечество пока не имеет.

Сбалансированное питание

Контроль калорийности. Потребляйте столько калорий, сколько расходуете. Если вы не уверены в своих потребностях, есть много удобных калькуляторов калорий онлайн.

Ешьте больше овощей и фруктов. Они богаты клетчаткой, витамины и минералы, а также имеют низкую калорийность.

Ограничьте потребление сахара и быстрых углеводов. Старайтесь избегать продуктов с высоким содержанием сахара, например сладостей, газированных напитков и фастфуда.

Ешьте белок. Он обеспечивает сытость и способствует сохранению мышечной массы. Добавьте в рацион яйца, рыбу, мясо, бобовые и молочные продукты.

Физическая активность

Регулярные тренировки. 30 – 60 минут физической активности в большинство дней недели помогут поддерживать вес. Это может быть ходьба, бег, велосипед, плавание или танцы.

Силовые упражнения. Они помогают поддерживать мышечную массу, что способствует лучшему обмену веществ.

Движение в повседневной жизни. Ходите пешком, пользуйтесь лестницей вместо лифта, делайте разминку во время работы.

Режим сна

Достаточный сон. От 7 до 9 часов сна в сутки. Недосыпание может приводить к увеличению аппетита и набору веса. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.

Избегайте диет, которые обещают мгновенный результат

Чрезмерно строгие диеты часто приводят к срывам и быстрому возвращению веса. Лучше придерживаться сбалансированного и долгосрочного подхода.