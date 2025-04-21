Команда науковців із Inserm, INRAE, Університету Сорбонна Париж-Нор, Університету Париж-Сіте та Cnam проаналізувала дані понад 100 тисяч дорослих французів, які вели онлайн-щоденники свого харчування в межах масштабного проєкту NutriNet-Santé, передає 24 Канал.

Дивіться також Продукти для мозку: що їсти, щоб зберегти здоров'я енерговит

Фокус дослідження був спрямований на найпоширеніші харчові добавкки (які вживали щонайменше 5% учасників), з урахуванням брендів і типів продуктів.

Що з'ясували

Учені виділили 5 типових комбінацій харчових добавок. Із них 2 були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу, незалежно від якості харчування чи способу життя.

Перша комбінація – суміш емульгаторів (каррагінани, модифіковані крохмалі, пектин, ксантанова камедь), консерванту (сорбат калію) і барвника (куркумін). Така формула часто трапляється у бульйонах, соусах, десертах.

(каррагінани, модифіковані крохмалі, пектин, ксантанова камедь), консерванту (сорбат калію) і барвника (куркумін). Така формула часто трапляється у бульйонах, соусах, десертах. Друга комбінація – характерна для газованих і солодких напоїв: підкислювачі, барвники, підсолоджувачі (аспартам, сукралоза, ацесульфам-К), стабілізатори.

Зауважте. Ці добавки можуть взаємодіяти: одні – підсилювати дію інших, інші – послаблювати. Це явища синергізму та антагонізму, які досі вивчались недостатньо.

Чому це важливо

Це – перше дослідження, яке показує, що комбінації звичних харчових добавок можуть бути фактором ризику діабету 2 типу. За словами аспірантки Inserm Марі Пайєн де ла Гарандері, результати відкривають нові горизонти для профілактики цього захворювання.

Керівниця дослідження докторка Матильда Тув'є додає: хоча робота має спостережливий характер і не доводить прямого зв’язку, її висновки узгоджуються з лабораторними даними. І головне – наголошують на важливості аналізу не окремих речовин, а їхнього впливу в поєднанні.