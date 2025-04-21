Команда ученых из Inserm, INRAE, Университета Сорбонна Париж-Нор, Университета Париж-Сите и Cnam проанализировала данные более 100 тысяч взрослых французов, которые вели онлайн-дневники своего питания в рамках масштабного проекта NutriNet-Santé, передает 24 Канал.

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Фокус исследования был направлен на самые распространенные пищевые добавки (которые употребляли не менее 5% участников), с учетом брендов и типов продуктов.

Что выяснили

Ученые выделили 5 типичных комбинаций пищевых добавок. Из них 2 были связаны с повышенным риском развития диабета 2 типа, независимо от качества питания или образа жизни.

Первая комбинация – смесь эмульгаторов (каррагинаны, модифицированные крахмалы, пектин, ксантановая камедь), консерванта (сорбат калия) и красителя (куркумин). Такая формула часто встречается в бульонах, соусах, десертах.

(каррагинаны, модифицированные крахмалы, пектин, ксантановая камедь), консерванта (сорбат калия) и красителя (куркумин). Такая формула часто встречается в бульонах, соусах, десертах. Вторая комбинация – характерна для газированных и сладких напитков: подкислители, красители, подсластители (аспартам, сукралоза, ацесульфам-К), стабилизаторы.

Обратите внимание. Эти добавки могут взаимодействовать: одни – усиливать действие других, другие – ослаблять. Это явления синергизма и антагонизма, которые до сих пор изучались недостаточно.

Почему это важно

Это – первое исследование, которое показывает, что комбинации привычных пищевых добавок могут быть фактором риска диабета 2 типа. По словам аспирантки Inserm Мари Пайен де ла Гарандери, результаты открывают новые горизонты для профилактики этого заболевания.

Руководитель исследования доктор Матильда Тувье добавляет: хотя работа имеет наблюдательный характер и не доказывает прямой связи, ее выводы согласуются с лабораторными данными. И главное – подчеркивают важность анализа не отдельных веществ, а их влияния в сочетании.